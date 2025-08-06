Дохід AMD у ІІ кв. зріс на 32% до 7,69 млрд дол., але акції компанії впали

6 августа 2025 г., 16:25

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Акції Advanced Micro Devices знизилися на понад 5% після того, як компанія опублікувала фінансові результати за другий квартал, де прибуток на акцію виявився трохи нижчим за прогнози Волл-стріт.





Хоча дохід компанії за звітний період зріс на 32% у річному обчисленні до 7,69 млрд дол., перевершивши очікування аналітиків, прибуток на акцію до вирахування деяких витрат становив 48 центів, що трохи не дотягнуло до прогнозу у 49 центів.





Головною причиною розбіжностей став вплив урядових обмежень США на експорт чипів до Китаю. Генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) визнала, що експортний контроль був проблематичним для компанії, оцінивши втрати від продажів у другому кварталі приблизно в 800 млн дол. Ці обмеження майже припинили продажі графічних процесорів MI308, які були спеціально розроблені для китайського ринку.





Попри ці перешкоди, AMD продовжує демонструвати значний прогрес, особливо в галузі штучного інтелекту. Компанія анонсувала новий флагманський графічний процесор Instinct MI400, який, за її словами, може перевершити чипи Nvidia Blackwell B200 у деяких задачах AI. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) уже підтвердив, що його компанія купуватиме ці чипи для своїх новітніх моделей. Крім того, аналітик Кевін Кук (Kevin Cook) зазначив, що AMD співпрацює з такими "суверенними AI-гравцями", як Саудівська Аравія, у рамках угоди на 10 млрд дол.





У сегменті дата-центрів дохід AMD зріс на 14% до 3,2 млрд дол. Ліза Су (Lisa Su) відзначила, що процесори компанії користуються підвищеним попитом, оскільки відіграють важливу роль в AI-системах.





Клієнтський та ігровий сегменти також розвивалися дуже потужно - продажі зросли на 69% до 3,6 млрд дол., з яких 2,5 млрд дол. припало на клієнтські рішення (зростання на 57%) завдяки високому попиту на процесори AMD Ryzen Zen 5. Дохід від ігрових рішень злетів на 73% до 1,1 млрд дол., значно перевершивши прогнози Волл-стріт.





Загалом, незважаючи на змішані результати та падіння акцій на торгах, протягом року акції AMD зросли більш ніж на 44%, що відображає віру інвесторів у довгострокові перспективи компанії.





На наступний квартал AMD прогнозує виручку близько 8,7 млрд дол., що також перевищує очікування аналітиків.

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