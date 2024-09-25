Важливий крок для запровадження механізму гарантій походження електричної енергії з ВДЕ в Україні

25 сентября 2024 г., 10:25

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Екологічна цінність електричної енергії з відновлюваних джерел енергії на 2024 рік затверджена на рівні 1232,84 кілограма CO 2 -еквіваленту на 1 МВт-год електричної енергії.

Про це йдеться у наказі Міністерства енергетики України № 325 “Про затвердження екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на 2024 рік” від 3 вересня.

Екологічна цінність електроенергії з ВДЕ означає усереднений обсяг парникових газів (СО 2 ), який міг би потрапити до атмосфери при виробництві електроенергії, використовуючи викопні види палива, у разі заміщення електроенергії, виробленої з ВДЕ.

“Визначення екологічної цінності електроенергії з ВДЕ – це один з необхідних кроків для забезпечення видачі гарантій походження електроенергії з відновлюваних джерел. У такий спосіб запроваджуються важливі принципи – прозорості і контролю, адже споживачі матимуть можливість підтвердити походження електроенергії з ВДЕ та її екологічну цінність. Все це сприяє більш активному розвитку виробництва “зеленої” енергетики та енергетичної незалежності України”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, ці зміни мають значний вплив не тільки на ринок електроенергії, але й на економіку в цілому. Зокрема, запровадження гарантій походження дозволить промисловим виробникам, маючи підтвердження виробництва своїх товарів з використанням чистої енергії, підвищити їх конкурентоспроможність на міжнародних ринках. Це також стосується і попиту на зелену електроенергію іноземних інвесторів, що планують будувати виробничі потужності на території України, і наявність такої енергії є одним із критеріїв для прийняття інвестиційних рішень.

Крім того, прийняті зміни відповідають цілям Енергетичної стратегії, яка передбачає суттєве збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

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