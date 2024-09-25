 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Важливий крок для запровадження механізму гарантій походження електричної енергії з ВДЕ в Україні

25 сентября 2024 г., 10:25
0 
 
Екологічна цінність електричної енергії з відновлюваних джерел енергії на 2024 рік затверджена на рівні 1232,84 кілограма CO2-еквіваленту на 1 МВт-год електричної енергії.
 
Про це йдеться у наказі Міністерства енергетики України № 325 “Про затвердження екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на 2024 рік” від 3 вересня.
 
Екологічна цінність електроенергії з ВДЕ означає усереднений обсяг парникових газів (СО2), який міг би потрапити до атмосфери при виробництві електроенергії, використовуючи викопні види палива, у разі заміщення електроенергії, виробленої з ВДЕ.
 
“Визначення екологічної цінності електроенергії з ВДЕ – це один з необхідних кроків для забезпечення видачі гарантій походження електроенергії з відновлюваних джерел. У такий спосіб запроваджуються важливі принципи – прозорості і контролю, адже споживачі матимуть можливість підтвердити походження електроенергії з ВДЕ та її екологічну цінність. Все це сприяє більш активному розвитку виробництва “зеленої” енергетики та енергетичної незалежності України”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
 
За його словами, ці зміни мають значний вплив не тільки на ринок електроенергії, але й на економіку в цілому. Зокрема, запровадження гарантій походження дозволить промисловим виробникам, маючи підтвердження виробництва своїх товарів з використанням чистої енергії, підвищити їх конкурентоспроможність на міжнародних ринках. Це також стосується і попиту на зелену електроенергію іноземних інвесторів, що планують будувати виробничі потужності на території України, і наявність такої енергії є одним із критеріїв для прийняття інвестиційних рішень. 
 
Крім того, прийняті зміни відповідають цілям Енергетичної стратегії, яка передбачає суттєве збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  