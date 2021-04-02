В 2021 г. в мире будет использоваться свыше 6,2 млрд устройств

2 апреля 2021 г., 11:35

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Согласно ожиданиям Gartner, по итогам нынешнего года глобально будет использоваться поменьше мере 6,2 млрд устройств, к числу которых отнесены компьютеры в настольном и портативном исполнениях, планшеты и мобильные телефоны.

Вследствие пандемии заметно изменилась палитра пользовательских предпочтений — вынужденная удаленная работа и дистанционное обучение привели к увеличению базы используемых лэптопов и планшетов на 125 млн устройств относительно 2020 г. В 2021 г. рост количества используемых ноутбуков и планшетов обещает достичь 8,8% и 11,7% соответственно. При этом, интерес к настольным ПК продолжит снижаться — если в 2020 г. их использовалось свыше 522 млн, то по итогам 2022 г. инсталлированная база сократится до 470 млн устройств.

Хотя количество используемых смартфонов сократилось в 2020 г. на 2,6%, по итогам нынешнего года инсталлированная база возрастет на 1%. Широкий выбор новых моделей и появление доступных 5G-смартфонов заставит многих пользователей feature-телефонов наконец-то решиться на апргейд.

Предполагается, что в 2022 г. объем используемых устройств вырастет на 3,2% «YoY», до 6,4 млрд шт.

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