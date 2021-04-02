Seagate запускает сервис переноса корпоративных данных в облако

2 апреля 2021 г., 12:15

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Компания Seagate Technology представила услуги Lyve Data Transfer Services, которые ориентированы на корпоративных клиентов и обеспечивают простой, быстрый и безопасный массовый перенос данных с периферии в частные, общедоступные и гибридные облака с использованием устройств Lyve Mobile Shuttle и Lyve Mobile Array. Эти услуги можно приобрести онлайн на сайте компании: они предоставляются по запросу и оплачиваются только по факту использования.

Предприятия генерируют огромные объемы данных. Согласно отчету Seagate Rethink Data, в ближайшие два года эти объемы будут расти в среднем на 42,2% ежегодно, а новый опрос IDC, проведенный совместно с Seagate, показывает, что корпоративные данные часто перемещаются между разными системами хранения: конечными точками, периферией и облаком. В опросе приняли участие представители свыше тысячи предприятий. Более половины респондентов подтвердили, что им нужно переносить данные с периодичностью раз в день, неделю или месяц. В среднем за одну операцию физически переносится 473 ТБ данных. При этом крайне важна скорость: чем быстрее данные поступают с периферии во внутренние сети и затем в облако, тем быстрее компания может проанализировать их и применять результаты в своей бизнес-деятельности.

В решении Seagate Lyve Data Transfer Services используется модульное масштабируемое оборудование Lyve Mobile. Оно специально разработано для простого и безопасного массового хранения и переноса данных с периферии, а также других операций передачи корпоративных данных. Эти продукты легко интегрируются с любыми облачными решениями и ЦОД, как частными, так и общедоступными.

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