OneWeb розриває контракт з Роскосмосом та переходить на SpaceX

22 марта 2022 г., 11:52

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, через кілька тижнів після того, як Москва примусила скасувати запуск ракети супутника OneWeb з російського космодрому Байконур в Казахстані, британська компанія заявила в що укладає контракт із SpaceX.



Умови угоди з каліфорнійською SpaceX, прямим конкурентом OneWeb в індустрії широкосмугового супутникового зв’язку, не розголошуються.



OneWeb скасував запланований на 4 березня запуск 36 супутників з Байконура і призупинив зв'язки з російським космічним агентством Роскосмос через вимоги, висунуті до компанії в останню хвилину з боку Москви, включаючи гарантію, що технологія OneWeb не буде використовуватися для військових.



Британський уряд, який має частку в OneWeb, також заявив, що переглядає свою участь у подальших проектах з Росією у контексті війни в Україні.



Британська супутникова компанія очікує, що її перший запуск із SpaceX настане пізніше цього року. Цей крок дозволить доповнити її групу з 428 супутників, які вже знаходяться на низькій орбіті.



OneWeb планує запропонувати універсальний широкосмуговий доступ через мережу, яка в кінцевому підсумку складатиметься з 650 супутників. Проект був врятован від банкрутства британським урядом та індійським телекомунікаційним гігантом Bharti Global у 2020 році. Eutelsat Communications та SoftBank Group також серед інших інвесторів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист