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OneWeb розриває контракт з Роскосмосом та переходить на SpaceX

22 марта 2022 г., 11:52
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Як повідомляє Reuters, через кілька тижнів після того, як Москва примусила скасувати запуск ракети супутника OneWeb з російського космодрому Байконур в Казахстані, британська компанія заявила в що укладає контракт із SpaceX.

Умови угоди з каліфорнійською SpaceX, прямим конкурентом OneWeb в індустрії широкосмугового супутникового зв’язку, не розголошуються.

OneWeb скасував запланований на 4 березня запуск 36 супутників з Байконура і призупинив зв'язки з російським космічним агентством Роскосмос через вимоги, висунуті до компанії в останню хвилину з боку Москви, включаючи гарантію, що технологія OneWeb не буде використовуватися для військових.

Британський уряд, який має частку в OneWeb, також заявив, що переглядає свою участь у подальших проектах з Росією у контексті війни в Україні.

Британська супутникова компанія очікує, що її перший запуск із SpaceX настане пізніше цього року. Цей крок дозволить доповнити її групу з 428 супутників, які вже знаходяться на низькій орбіті.

OneWeb планує запропонувати універсальний широкосмуговий доступ через мережу, яка в кінцевому підсумку складатиметься з 650 супутників. Проект був врятован від банкрутства британським урядом та індійським телекомунікаційним гігантом Bharti Global у 2020 році. Eutelsat Communications та SoftBank Group також серед інших інвесторів.

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