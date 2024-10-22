Українська система DELTA скоординувала понад 50 безпілотників на навчаннях НАТО

22 октября 2024 г., 8:15

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Військово-морські сили України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях - REPMUS 24. За допомогою бойової системи DELTA українські військові скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів — підводних, морських, наземних та повітряних.

Під час навчань DELTA також змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької «роботизованої собаки» Robotics-L від Rheinmetall. Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатен супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання та сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Навчання проходили біля півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Під час навчань система DELTA інтегрувалась з іншими бойовими системами, що дозволило обмінюватися даними та розмежувати «свої» та «ворожі» сили. Це значно покращило управління операціями та підвищило рівень координації дій учасників маневрів.

«Низка заходів НАТО за участі України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів. Спільні маневри з НАТО, як REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною та нашими партнерами. Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їх внесок є важливим кроком для подальшого розвитку та технологічного вдосконалення Сил Оборони», — зазначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Навчання REPMUS 24 організовані Групою об’єднаних сил і засобів НАТО для морських безпілотних систем (JCGMUS), Центром морських досліджень і експериментів НАТО (CMRE), інженерним факультетом Університету Порту і Європейським оборонним агентством. Морські маневри відбулися під егідою Португалії.

Серед цілей навчання REPMUS 24 — інтеграція безпілотних платформ, систем управління (C2) та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО.

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