Microsoft презентувала можливості для створення автономних АІ-агентів

22 октября 2024 г., 9:35

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На заході «AI Tour» в Лондоні компанія Microsoft презентувала нові можливості, які дозволять організаціям створювати власних автономних АІ-агентів в рамках Copilot Studio.

Ці агенти раніше були доступні для приватного попереднього перегляду після того, як Microsoft анонсувала їх у травні. Починаючи з листопаду нові функції стануть загальнодоступними.

Агенти АІ можуть діяти як віртуальні працівники, що можуть виконувати низку завдань без нагляду. Вони позиціонуються як значний крок вперед у розвитку АІ на основі великих мовних моделей у порівнянні з інтерфейсами чату, створюючи досвід, який більш органічно вписується у бізнес-процеси.

Окрім додавання можливості створювати автономних агентів у Copilot Studio, компанія також заявила, що запустить 10 нових автономних агентів у Dynamics 365 для відділів продажів, обслуговування, фінансів і ланцюжків поставок.

Джаред Спатаро (Jared Spataro), корпоративний віце-президент Microsoft з питань сучасної роботи та бізнес-додатків, на заході продемонстрував приклад АІ-агента, розробленого в консалтинговій компанії McKinsey.

Було показано, як агент розбирає електронний лист, щоб з'ясувати, про що йдеться в повідомленні, перевіряє його історію, зіставляє зі стандартними галузевими термінами, а потім знаходить потрібну людину у фірмі, яка зробить наступний крок, перш ніж написати і підсумувати відповідь.

Як зазначив Спатаро, це може здатися «магією», але компанія змогла розробити власного АІ-агента, використовуючи людську мову, а не мови програмування.

«Ідея полягає в тому, що Copilot (чат-бот компанії) є інтерфейсом користувача для штучного інтелекту, - розповів агентству Reuters Чарльз Ламанна (Charles Lamanna), корпоративний віце-президент з питань бізнесу та промисловості Copilot в Microsoft. - Кожен працівник матиме Copilot, свого персоналізованого АІ-агента, а потім використовуватиме його для взаємодії з морем агентів, які з'являться в майбутньому».

Зазначається, що Microsoft подвоює свої зусилля в галузі штучного інтелекту в той час, коли конкуренція в цій гарячій сфері загострюється.

Минулого місяця на щорічній виставці Dreamforce у Сан-Франциско компанія Salesforce представила нову платформу під назвою Agentforce, яка дозволяє корпоративним організаціям створювати власних агентів штучного інтелекту.

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