Україна отримає антидронові системи CORTEX Typhon

18 августа 2023 г., 13:15

Як повідомляється на сайті британського уряду, ця країна уклала три контракти на постачання Україні засобів протиповітряної оборони більш ніж на 105 млн євро. Про це повідомляють

Майже 65 млн євро підуть на закупку CORTEX Typhon - мобільних систем боротьби з безпілотними літальними апаратами. Цією системою можуть керувати два оператори, її можна оперативно розгорнути і перемістити для максимальної ефективності роботи, зазначають у британському уряді.

Система CORTEX Typhon може працювати індивідуально або як частина інтегрованої мережі і використовуватиме складний набір датчиків, камер, радарів, що дасть їй змогу фізично знищувати або порушувати роботу дронів.

Комплекс CORTEX Typhon розроблено норвезькою компанією Kongsberg Defence & Aerospace.

Ще два контракти Лондон уклав "на розширення можливостей протиповітряної оборони".

Закупівлі ведуться від імені Міжнародного фонду для України. У ньому на сьогодні зібрано понад 900 млн євро, а основними вкладниками виступають Великобританія, Данія, Ісландія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

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