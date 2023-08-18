Квартальний продаж Lenovo склав 12,9 млрд дол., компанія має намір вкласти у розвиток АІ 1 млрд дол.

18 августа 2023 г., 14:34

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Lenovo Group оголосила фінансові результати за перший квартал і повідомила про виторг групи в розмірі 12,9 млрд дол. та чистий прибуток у 191 млн дол.

Як підкреслюється, дохід компанії від бізнесу, не пов’язаного з ПК, становив 41% доходу групи, а сервісний бізнес досяг значного зростання та стійкої прибутковості, що ще раз демонструє ефективність стратегії інтелектуальної трансформації Lenovo.

«Минулого кварталу макросередовище ставило виклики, і наш бізнес апаратного забезпечення залишався у фазі адаптації, але ми наполегливо реалізовували нашу стратегію. Своєю чергою, сервісний бізнес досяг значного зростання та стабільної прибутковості. Сума доходів, не пов’язаних з ПК, збільшувалася рік до року, демонструючи ефективність диверсифікованих механізмів зростання, і я зберігаю стриманий оптимізм щодо відновлення нашого бізнесу протягом наступних кількох кварталів, - заявив Юаньцін Ян (Yuanqing Yang), голова правління і генеральний директор Lenovo. - Оскільки ми продовжуємо розвивати інновації та втілювати інтелектуальну трансформацію, я впевнений, що в довгостроковій перспективі ми забезпечимо стійку прибутковість та зростання».

Компанія продовжує використовувати АІ в усіх напрямках, досягнувши переваг в напрямі обчислювальних потужностей від користувацьких до периферійних, хмарних і мережевих рішень. Прорив у великих мовних моделях (LLM) і створеному АІ контенті знаменує великий стрибок у розробці та застосуванні штучного інтелекту та слугує каталізатором його подальшого впровадження. Протягом наступних трьох років Lenovo виділить 1 млрд дол. на інвестиції в АІ, які будуть спрямовані на створення пристроїв, що працюють на базі технологій АІ, оптимізованої для АІ обчислювальної інфраструктури, а також технологій інтеграції контенту, створеного штучним інтелектом, в “розумні” рішення для вертикальних галузей, які допоможуть покращити продуктивність користувачів.

Завдяки широкому портфоліо АІ-рішень підрозділ Infrastructure Solutions Group (ISG) посідає третє місце у світі за обсягом апаратної інфраструктури для технологій, що використовують штучний інтелект. Також він є лідером у розробці наступного покоління АІ-систем на базі NVIDIA. Зовсім скоро сервер Lenovo ThinkSystem SR675 V3 буде оснащено нещодавно анонсованим графічним процесором NVIDIA L40S, який допоможе користувачам у різних галузях промисловості розвивати АІ та використовувати такі застосунки, як інтелектуальні чат-боти, інструменти пошуку і підбиття підсумків. Окрім того, ISG інвестує 100 млн дол. у подальший розвиток власної програми АІ-інноваторів, в рамках якої спільно з 45 незалежними розробниками ПЗ вже було створено понад 150 передових АІ-рішень та більш ніж 70 АІ-оптимізованих платформ за перший рік своєї роботи.

Підрозділ Solutions and Services Group (SSG) широко використовує АІ у своєму портфоліо, включаючи вбудовані в служби технічної підтримки смарт-помічники, АІ-пристрої для прогностичної підтримки, а також доповнені штучним інтелектом вертикальні рішення.

Водночас підрозділ Intelligent Devices Group (IDG) інтегрував АІ у всі аспекти життєвого циклу своїх пристроїв: від використання АІ для того, щоб вивчати інсайти користувачів, які потім використовують при розробці та аналізі продуктів, до перевірки вразливостей коду перед виробництвом. Що цікаво, АІ не оминає етап виробництва — технологію застосовують для планування деталей, перевірки якості та оптимізації процесів. Забігаючи наперед, компанія Lenovo очолює трансформаційний зсув у персональних комп'ютерах завдяки впровадженню в них технологій штучного інтелекту. Lenovo вбачає майбутнє комп'ютерів з АІ як революційне гібридне поєднання клієнтських, периферійних і хмарних технологій, що відкриває шлях до розширеної функціональності, швидкості, креативності та реалістичного досвіду.

На операційному рівні компанія Lenovo використовує АІ в “розумному” виробництві, ланцюгу поставок, обслуговуванні клієнтів для підвищення ефективності, прогнозуванні та прийнятті рішень.

Solutions and Services Group демонструє високі темпи зростання та високу прибутковість: дохід у напрямку склав 1,7 млрд дол., що на 18% більше, ніж торік, а операційна рентабельність перевищила 21%.

Зберігаючи бізнес сервісної підтримки як основний двигун прибутку, було досягнуто значного прогресу в розширенні керованого обслуговування, а також проєктних послуг і сервісних рішень, які разом складають більш ніж половину доходу SSG (зростання на 4 пункти в порівнянні з минулим роком).

Виторг Infrastructure Solutions Group (ISG) знизився в річному обчисленні до 1,9 млрд дол., що на 8% менше, ніж у попередньому році через знижений попит на серверні обчислення з боку постачальників хмарних послуг. Також причиною стала обмежена доступність графічних процесорів, що вплинула на загальний попит на АІ, і повільніший, ніж очікувалося, перехід індустрії на платформу наступного покоління.

ISG досягла гіперзростання у сферах зберігання даних, програмного забезпечення, послуг та високопродуктивних обчислень (High-Performance Computing, HPC), потроївши показники у порівнянні з попереднім роком, що зробило Lenovo четвертим найбільшим постачальником систем зберігання даних у світі.

Виторг Intelligent Devices Group (IDG) знизився порівняно з попереднім роком до 10,3 млрд дол. (зменшення на 28% рік до минулого року) через ринкові виклики, але Lenovo зберегла свою глобальну лідерську позицію на ринку ПК (23,2%).

Напрям смартфонів сягнув рекорду за кількістю активації в першому кварталі вперше за 10 років та зміцнив позиції у преміальному та 5G сегментах завдяки випуску нової лінійки смартфонів motorola razr.

IDG продемонструвала значний потенціал зростання у сегментах смарт-співпраці та смарт-будинку.

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