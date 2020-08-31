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Ухудшены прогнозы поставок iPhone 12

31 августа 2020 г., 12:45
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Ухудшены прогнозы поставок iPhone 12

Глобальные поставки нового поколения смартфонов iPhone во втором полугодии 2020 г. достигнут не более 63-68 млн устройств, — ожидают эксперты из Digitimes Research.

Прогнозируемый объем окажется более чем на 5 млн меньше, нежели результаты стартовых продаж iPhone 11, пришедшихся на аналогичный период 2019 г. Среди главный тому причин — смещение графика массового производства и официального начала продаж вследствие пандемии коронавируса. Кроме того, свое негативное влияние окажут недавно обнародованные правительством США прогнозные данные относительно заметно возросшего уровня безработицы в стране, что не преминет отразиться на общем объеме поставленных в страну iPhone. Наконец, популярный китайский многофункциональный мессенджер WeChat от Tencent, включающий, в том числе, инструменты для мобильного банкинга, больше недоступен в китайском App Store и в качестве предустановленного приложения на новых iPhone, что также существенно скажется на потребительском интересе к iPhone.

Во многом вследствие действия упомянутых факторов, общемировые поставки iPhone в 2020 г. окажутся на 10% меньше, нежели ранее ожидаемые 190 млн устройств.


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