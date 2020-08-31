SAS Customer Intelligence 360 поможет управлять клиентским опытом в условиях пандемии

31 августа 2020 г., 12:25

0

Tweet

Компания SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, обновила свою платформу Customer Intelligence 360 и анонсировала четыре новых услуги. Сегодня, когда под влиянием пандемии COVID-19, поведение потребителей быстро меняется, организациям необходимо оперативно реагировать на эти изменения, и SAS предоставляет им возможность принимать практичные и действенные решения в режиме реального времени.

В условиях ограничений, направленных на сдерживание коронавируса, произошло перераспределение спроса по товарным категориям, выросло число онлайн-покупок, при этом в онлайне сейчас приобретаются даже товары спонтанного спроса, которые раньше покупались в торговом зале. Люди делают покупки реже, но объем каждой из них стал больше. Новые пакеты услуг SAS CI 360 позволят маркетологам успешно отслеживать изменения, получать инсайты о поведении потребителей и учитывать актуальные тренды, заставляющие полностью пересматривать подходы к маркетингу.

С помощью SAS CI 360 Digital Insight Service цифровые данные собираются из онлайн-каналов для принятия бизнес-решений. Эксперты SAS предоставляют экспертизу в области цифровой аналитики и отчеты, которые помогают маркетологам понять, как клиенты взаимодействуют с цифровой средой бренда. Изменения в рабочие процессы могут вноситься в режиме реального времени, чтобы улучшить цифровое присутствие и маркетинговые взаимодействия для увеличения таких показателей, как конверсия, удержание, лояльность и рост. Этот пакет услуг включает:

Сбор данных, настройку процессов загрузки данных, сегментацию данных по профилям групп потребителей;

Очистку и подготовку данных, собранных из цифровых каналов;

Набор стандартных отчетов и сегментов;

Экспертизу в области цифровой аналитики.

SAS CI 360 Customer Insight Service дает организациям возможность раскрыть потенциал всего объема и разнообразия клиентских данных. С помощью данного пакета услуг возможно:

Сопоставление данных, полученных из цифровых каналов, с внутренними данными организации, а также подготовка данных для аналитического моделирования;

Разработка моделей для наиболее приоритетных бизнес-сценариев;

Оценка качества моделей, а также настройка процессов применения моделей, которые можно переиспользовать как для текущей реализации, так и для будущих работ по моделированию.

SAS CI 360 Attribution Service помогает организациям развернуть процессы аналитической атрибуции.

SAS CI 360 Data Activation Service позволяет выстроить процесс работы с данными из цифровых каналов, начиная от их сбора и заканчивая активацией этих данных в сторонних системах. Этот пакет услуг включает:

Настройку сбора и подключения к источникам данных, а также сегментирование на потоковых данных;

Улучшенную работу с цифровым идентификатором, которая включает качество данных и граф связей идентификаторов клиентов в различных системах;

Набор визуальных интерактивных отчетов.

В дополнение к новым услугам SAS выпустила обновление платформы SAS Customer Intelligence 360.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации