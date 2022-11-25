Технологічні фірми набирають колишніх співробітників Twitter

25 ноября 2022 г., 11:35

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Велике число технологічних компаній, які відчувають нестачу талантів, зараз ведуть боротьбу за колишніх співробітників Twitter, тисячі яких були звільнені компанією за декілька днів при її новому власнику.



Twitter звільнив топ-менеджерів і ввів різке скорочення робочих місць без попередження після бурхливого поглинання платформи соціальних медіа Ілоном Маском. Близько половини робочої сили - тобто майже 3 700 співробітників - було звільнено.



Повідомляється, що ще сотні звільнилися самостійно в результаті масштабних «реформ» Маска.



Як повідомляє Reuters, користуючись нагодою, деякі компанії зараз намагаються підібрати досвідчених інженерів, апелюючи до їх презирства до методів найбагатшої людини світу.



Кеті Берк (Katie Burke), директор з персоналу американської компанії Hubspot, розкритикувала Маска через повідомлення про те, що він звільнив групу співробітників, які критикували його на внутрішніх каналах Slack.



«Як для справжнього лідера, критика є частиною вашої роботи, - написала вона у своєму пості в Linkedin. - Великі лідери визнають, що дебати і розбіжності роблять вас кращими і є частиною процесу. Якщо вам потрібне місце, де ви можете не погоджуватися (звичайно, в доброзичливій, зрозумілій формі) з людьми, HubSpot приймає на роботу».



Аманда Річардсон (Amanda Richardson), генеральний директор стартапу рекрутингової агенції CoderPad, опублікувала відкритий лист до колишніх співробітників Twitter.



Посилаючись на початкову заборону Маска на віддалену роботу, Річардсон описала поглинання Маска як шоу, яке «жахливо розчаровує, пригнічує і демотивує».



Інші великі американські технологічні фірми, включаючи Meta і Amazon, також звільнили тисячі співробітників за останні тижні через нестабільну економічну ситуацію. Але у цих компаній був дещо інший підхід.



Нещодавній звіт компанії Gartner, яка займається аналізом ринку, показав, що високий рівень відтоку кадрів і хвиля зусиль по цифровізації в бізнесі і уряді створили «гіперконкурентний» ринок для технічних талантів.



Масові скорочення робочих місць і публічні відставки в Twitter викликали занепокоєння, що компанія втрачає життєво важливий персонал, і побоювання, що ця соціальна мережа може зіткнутися з технічними проблемами.



Майкл Вінінг (Michael Weening), генеральний директор американської хмарної та програмної компанії Calix, описав останні події в Twitter як «тривожні» і пообіцяв новим співробітникам, що вони будуть насолоджуватися корпоративною культурою, яка «починається з членів нашої команди» в аналогічному пості в Linkedin.



Також зʼявилася інформація, що TikTok планує вдвічі збільшити штат - зараз в американському відділенні компанії працює близько 1000 співробітників, але найближчим часом це число збільшиться до 2000 осіб. І як повідомляє видання The Information, зараз компанія шукає кандидатів і здебільшого звертається до раніше звільнених з Meta і Twitter.

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