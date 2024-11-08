iPhone 15 найкраще продавався на глобальному ринку в III кв.

8 ноября 2024 г., 11:45

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Згідно з даними Counterpoint Research, найбільш продаваним смартфоном у світі в третьому кварталі 2024 року став iPhone 15, за ним слідують iPhone 15 Pro Max та iPhone 15 Pro.

Samsung зберіг найбільшу присутність у світовому Тор10 найбільш продаваних смартфонів з п'ятьма позиціями, за ним слідують Apple з чотирма і Xiaomi з однією позицією. Цей розподіл залишається незмінним з 2023 року, що свідчить про стабільність споживчих уподобань. Хоча частка Apple у топ-10 дещо зменшилася, присутність Samsung зросла, завдяки чому сукупний ринковий внесок Тор10 смартфонів становить близько 19%.

Зростаюча перевага споживачів до смартфонів високого класу поступово скорочує розрив у ринковій частці між базовою версією iPhone та Pro-версією. Примітно, що вперше за третій квартал половина загального обсягу продажів iPhone у третьому кварталі припала на Pro-версії. Цей зсув допомагає Apple стимулювати продажі пристроїв з вищою вартістю.

Крім того, споживачі обирають найновіші iPhone, особливо на ринках, що розвиваються, що ще більше сприяє збільшенню продажів дорогих пристроїв Apple. Ця тенденція підтримується привабливими схемами фінансування та пропозиціями trade-in, що робить новітні iPhone доступнішими для ширшого кола споживачів з різними доходами.

Samsung Galaxy S24 зберіг місце у Тор10 третій квартал поспіль. Вперше модель серії Galaxy S у десятку увійшла в третьому кварталі 2018 року. Продажі серії Galaxy S24 були в основному зумовлені сильним маркетинговим фокусом на можливостях GenAI.

Серія Samsung Galaxy A зайняла чотири місця в Тор10 завдяки ширшій присутності в різних географічних регіонах і орієнтації на більші сегменти споживачів у початковому та середньому цінових діапазонах. Samsung ефективно позиціонує ці пристрої за допомогою конкурентоспроможної ціни та тривалої підтримки програмного забезпечення. Однак у Тор10 списку телефони високого класу серії Galaxy A були витіснені апаратами середнього сегменту лінійок Galaxy S і A.

Redmi 13C від Xiaomi, який прийшов на зміну торішньому Redmi 12C, зберіг своє місце в списку другий квартал поспіль завдяки своїй доступності та присутності на ринках, що розвиваються. Смартфон виділяється у своєму ціновому сегменті, пропонуючи кращі технічні характеристики.

Counterpoint Research також зазначає, Apple і Samsung ще більше зміцнюють своє преміальне позиціонування завдяки Apple Intelligence і Galaxy AI, які допоможуть їм і надалі домінувати в цих рейтингах. Обидва бренди використовують GenAI як фактор диференціації в преміум-сегменті.

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