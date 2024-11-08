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Банки схвалили майже 12 млрд грн пільгових кредитів для посилення енергонезалежності

8 ноября 2024 г., 12:35
У період із червня по жовтень 2024 року банки отримали 2927 заявок від бізнесу на  кредитування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання для посилення енергонезалежності на загальну суму 66,2 млрд грн. Із них схвалено заявки на суму 11,7 млрд грн. Загальний обсяг фактично виданих кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб становить 3,4 млрд грн.
 
Про це свідчать результати опитування банків, проведеного Національним банком України.
 
Загалом із червня було профінансовано об’єкти генерації загальною потужністю близько 310 мВт. Проєкти фінансуються у 21 області країни. 
 
Упродовж жовтня громадянам надано 1 тис кредитів загальним обсягом 176 млн грн. Загальний обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зріс до 366 млн грн. 
 
Детально про урядові програми фінансової підтримки для посилення енергонезалежності громадян та бізнесу можна дізнатися на порталі energy.zminye.in.ua, а також за номером цілодобової гарячої лінії з питань енергозабезпечення СТРУМ 15-49.

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