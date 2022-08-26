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У другому кварталі світові поставки периферійних пристроїв скоротилися на 3,9%

26 августа 2022 г., 17:25
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У другому кварталі 2022 р. світові поставки периферійних пристроїв для друку впали на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року згідно з новими даними IDC. Сума трат у сегменті зменшилася на 5,3% у річному вимірі до 9,6 млрд дол.

IDC очікує, що поставки до кінця 2022 року будуть непостійними в більшості сегментів, оскільки значні обсяги нових продуктів будуть перенаправлені на виконання попередніх замовлень і тендерів, а не на новий бізнес.

З точки зору регіональних ринків, Азіатсько-Тихоокеанський регіон (за винятком Японії та Китаю) (APeJC) і Китайська Народна Республіка перевершили всі інші глобальні регіональні ринки, показавши приріст одиниць продукції на 7,4% і 1% відповідно за рік. Зростання відбулося головним чином завдяки економічному відновленню в усіх країнах APJC порівняно з тим же періодом минулого року. Крім того, за останні кілька кварталів покращилися питання постачання та логістики. Масштабні рекламні заходи 18 червня в КНР також зіграли свою роль у збільшенні продажів струменевих принтерів.

Компанія Canon, яка посідає друге місце в рейтингу, зафіксувала зростання на 10% у річному обчисленні в усьому світі, відвантаживши понад 4,4 мільйона одиниць техніки. Загальна пропозиція Canon у другому кварталі 2022 року була кращою для струменевих принтерів 4-в-1, ніж для принтерів 3-в-1. Були представлені нові комерційні моделі, і Canon сподівалася, що струменевий сегмент компенсує прогалину, залишену після припинення випуску попередніх моделей.

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