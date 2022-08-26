Провайдер хмарних послуг DigitalOcean придбає Cloudways за 350 млн дол.

26 августа 2022 г., 16:15

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DigitalOcean, постачальник хмарної інфраструктури для розробників, оголосив про згоду придбати хмарну службу хостингу веб-сайтів CloudWays за 350 350 млн дол.



Нагадаємо, що компанія DigitalOcean керує платформою для спрощення хмарних обчислень, щоб розробники могли витрачати більше часу на створення програмного забезпечення, а не турбуватися про інфраструктуру. Сервіс орієнтований на стартапи та користувачів малого та середнього бізнесу з пропозицією хмарної інфраструктури як послуги.



DigitalOcean обрав CloudWays, оскільки дві компанії тісно співпрацюють з 2014 року, а остання наразі покладається на інфраструктуру першої. Разом дві компанії обслуговуватимуть понад 124 000 клієнтів.



Платформа CloudWays спрощує хостинг веб-сайтів для компаній, розвантажуючи керування та масштабування кожного аспекту стеку, спрощуючи повсякденне технічне керування та дозволяючи їм займатися своїми робочими процесами. Він особливо орієнтований на організації, які використовують таке програмне забезпечення, як WordPress, PHP і Magento. За даними W3Techs.com, WordPress є найпопулярнішою платформою керування веб-контентом, яка зараз встановлена на 43% усіх веб-сайтів глобально.



«Cloudways і DigitalOcean поділяють цінності щодо простоти, спільноти, відкритості та підтримки, які є життєво важливими атрибутами того, як ми виділяємося на ринку», - наголосив Янсі Спрюіл (Yancey Spruill), виконавчий директор DigitalOcean. «Разом ми зосередимося на створенні простої, легкої, інтуїтивно зрозумілої та надійної платформи для кращого обслуговування малих і середніх підприємств, щоб вони могли будувати свій бізнес».



На цей час CloudWays залишатиметься самостійним бізнес-підрозділом і продовжуватиме працювати під керівництвом свого співзасновника та генерального директора Аакіба Гадіта (Aaqib Gadit). Стверджується, що поточні користувачі не побачать жодних змін у своїх послугах після придбання.



Очікується, що угода буде завершена у вересні, і «значна частина» угоди буде виплачена протягом 30 місяців після закриття.



Раніше цього місяця DigitalOcean повідомляла про значне зростання своїх показників: дохід наприкінці кварталу склав 544,1 млн дол., що на 28% більше, ніж торік.

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