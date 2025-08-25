TrendForce: третина ЦОД під AI-завдання перейде на рідинні системи у 2025 році

25 августа 2025 г., 11:45

Згідно з останнім дослідженням TrendForce щодо індустрії рідинного охолодження, розгортання серверних стійок NVIDIA GB200 NVL72 у 2025 році значно прискорить модернізацію центрів обробки даних (ЦОД) для АІ. Це спричинить перехід рідинного охолодження від ранніх пілотних проєктів до масштабного впровадження. За прогнозами, рівень проникнення рідинного охолодження в АІ-ЦОДах різко зросте з 14% у 2024 році до 33% у 2025 році.





TrendForce зазначає, що зростання цього тренду обумовлено різким підвищенням енергоспоживання GPU та ASIC-чіпів у АІ-серверах. Наприклад, системи NVIDIA GB200/GB300 NVL72 мають показник TDP (Теплова потужність) на рівні 130–140 кВт на стійку, що значно перевищує можливості традиційних систем повітряного охолодження. Це стимулює швидке впровадження систем "рідина-повітря" (L2A).





L2A виступатиме основним перехідним рішенням у короткостроковій перспективі через обмеження існуючої інфраструктури ЦОД. Однак, у міру введення в експлуатацію ЦОД нового покоління, очікується, що з 2027 року системи "рідина-рідина" (L2L) набудуть стрімкого поширення. L2L пропонує вищу ефективність та стабільність, і з часом має замінити L2A як домінуюче рішення для охолодження АІ-інфраструктури.





Провідні північноамериканські провайдери хмарних послуг (CSPs) вже активно інвестують у АІ-інфраструктуру. Компанії Google та AWS вже запустили модульні ЦОД з трубопроводами рідинного охолодження в Європі, зокрема, у Нідерландах, Німеччині та Ірландії. Microsoft проводить пілотні впровадження у США та Азії, плануючи зробити рідинне охолодження стандартною архітектурою своїх ЦОД з 2025 року.





Стрімке зростання рідинного охолодження також стимулює попит на компоненти, включаючи охолоджувальні модулі, теплообмінні системи та, зокрема, "холодні плити" (cold plates) — ключові елементи для прямого теплообміну. Серед постачальників цих компонентів виділяються Cooler Master, AVC, BOYD та Auras. Зростання попиту з боку клієнтів CSPs призвело до розширення виробничих потужностей у Південно-Східній Азії. Крім того, на ринку блоків розподілу охолоджувальної рідини (CDUs) домінують Delta (у сегменті Sidecar-дизайну), тоді як Vertiv та BOYD лідирують у високопродуктивному сегменті In-Row CDUs. Важливі конектори (QD) для проєкту NVIDIA GB200 постачають такі міжнародні лідери, як CPC, Parker Hannifin, Danfoss та Staubli.

