Apple веде переговори щодо використання у Siri технології Google Gemini

25 августа 2025 г., 10:25

0

Tweet

Акції Alphabet, материнської компанії Google, зросли на 3% на тлі повідомлень Bloomberg про те, що Apple веде переговори щодо використання технології АІ-моделі Gemini для нової версії свого голосового асистента Siri. Потенційна угода розглядається як ключовий крок для обох технологічних гігантів, що має далекосяжні наслідки.

Можливе партнерство набуває особливого значення з огляду на судові розгляди, з якими стикається Google. Міністерство юстиції США рекомендувало скасувати ексклюзивні угоди, які дозволяють Google залишатися пошуковою системою за замовчуванням на пристроях Apple. Ухвалення такого рішення може позбавити Google мільярдів доларів щорічних доходів. Таким чином, АІ-угода може стати новим, не менш важливим напрямком для співпраці, що дозволить компаніям зберегти та поглибити свої відносини, незважаючи на судові ризики.

Google Gemini стабільно отримує високі оцінки у галузевих бенчмарках, що робить її одним із лідерів на ринку. Здатність Gemini обробляти запити з фотографій, відео, голосу та тексту, а також вести розгорнуті діалоги, значно перевищує можливості нинішньої Siri. Згідно з повідомленням, Apple вже звернулася до Google з проханням створити кастомну АІ-модель, адаптовану для роботи на власній хмарній інфраструктурі Apple, щоб забезпечити максимальну конфіденційність даних. Крім того, Крейг Федерігі (Craig Federighi), який відповідає за операційні системи Apple, раніше заявляв, що компанія хоче інтегрувати різні АІ-моделі у свій фреймворк Apple Intelligence, що свідчить про відкритість до сторонніх партнерів. Це є частиною ширшої стратегії, спрямованої на те, щоб Siri нарешті відповідала вимогам ринку та конкурувала з передовими асистентами на Android-пристроях.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6