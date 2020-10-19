Технология InnoAGE модернизирует управление IoT-инфраструктурой

19 октября 2020 г., 16:15

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Компании Innodisk и ASUS сообщили о начале нового стратегического партнерства, в рамках которого вторая будет поставлять компьютеры ASUS PE200U и PE200S с флэш-накопителями нового поколения с технологией InnoAGE, обеспечивающей дистанционное «умное» управление. InnoAGE SSD – это решение для внедрения более надежных периферийных устройств и расширения возможностей IoT-инфраструктуры.

По прогнозам Cisco, к 2030 г. в мире будет насчитываться 500 млрд. устройств, используемых в рамках концепции «Интернет вещей» (IoT). Это на порядок больше, чем имеется сейчас. Без экономически эффективного управления такого большого количества IoT-устройств их использование и обслуживание было бы просто невозможно.

Эта задача решаема в том чисел за счет технологии дистанционной передачи сигналов InnoAGE от Innodisk в сочетании с облачной консолью ASUS IoT (AICC) – операторы устройств смогут без лишнего труда управлять IoT-решениями дистанционно. Это делает возможным удаленное восстановление работы устройств даже в случае серьезных сбоев, например, при повреждении данных или неисправности операционной системы.

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