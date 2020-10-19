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SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников в рамках Starlink

19 октября 2020 г., 15:41

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников в рамках Starlink

Компания SpaceX 18 октября осуществила запуск ракеты Falcon 9, который позволил вывести еще 60 спутников в рамках проекта Starlink.

Двухступенчатая ракета стартовала с пусковой площадки Launch Complex 39A, которая расположена в Космическом центре им. Кеннеди, а спустя 9 минут первая ступень вернулась на морскую платформу в Атлантическом океане.

Таким образом, развивая проект Starlink, который должен в результате обеспечить доступ к Интернет из любого уголка Земли, SpaceX вывела уже более 800 спутников.

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