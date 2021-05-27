Технологии 5G успели изменить поведение пользователей

27 мая 2021 г., 18:05

+22

голоса Tweet

Пока не все украинские мобильные пользователи получили доступ к 4G, в мире уже насчитывается свыше 200 млн абонентов 5G-сервисов.

Исследовательское подразделение ConsumerLab компании Ericsson провело опрос клиентов 5G-сервисов в рамках исследования “Five Ways to a Better 5G”. Его целью было изучить поведение владельцев 5G-смартфонов и ожидания пользователей услуг 5G. О масштабах проделанной работы говорит тот факт, что эксперты Ericsson ConsumerLab опросили жителей 26 стран, включая США, Китай, Южную Корею и Великобританию. Сообщается, что полученные результаты репрезентативны для 1,3 млрд владельцев смартфонов, включая 220 млн пользователей 5G-услуг.

Оказывается, 22% пользователей устройств 5G-ready интересуются новыми возможностями и используют тарифные планы, включающие услуги 5G. Если сравнивать с пользователями 4G, владельцы 5G-смартфонов еженедельно в среднем тратят на два часа больше на облачные игры и на один час больше проводят в приложениях на базе технологий дополненной реальности (AR).

Пользователей технологий 5G устраивает скорость передачи данных, однако 70% опрошенных недовольны перечнем доступных услуг и рассчитывают на появление новых приложений и сервисов, задействующих преимущества новых технологий. При этом пользователи готовы платить на 20-30% больше за тарифные планы, в которые входят цифровые 5G-услуги. Думается, что это должно вдохновить украинских операторов связи.

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, подавляющее большинство владельцев 5G-смартфонов пользуется мобильными услугами, находясь в помещениях. По этой причине при оценке восприятия услуг качество 5G-покрытия оказалось в два раза важнее скорости передачи данных и времени работы устройства на одном заряде батареи. Примечательно, что 20% владельцев 5G-смартфонов отметили, что стали реже подключаться к сетям Wi-Fi в помещениях, отдавая предпочтение преимуществам новых технологий. Признаюсь, я подключаюсь к Wi-Fi только в условиях недостаточно качественного мобильного канала передачи данных, что в Киеве все же случается.

А какое влияние на ваш стиль жизни должно оказать внедрение мобильной связи следующего поколения?

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!