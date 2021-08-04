Supermicro запускает новые высокопроизводительные и двойные системы хранения данных

4 августа 2021 г., 17:15

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Компания Super Micro Computer анонсировала новые версии своих комплексных решений для хранения данных с 60-секционными и 90-секционными системами, а также новые системы простого двойного хранения данных, полностью оптимизированные для новейших процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения и PCI-E 4.0 NVMe-накопителей.



"По мере ускорения использования облачных хранилищ Supermicro помогает центрам обработки данных быстро модернизировать свою инфраструктуру для обеспечения гибкой конфигурации, модульные конструкции без использования инструментов, которые могут обслуживаться техническим специалистом, и возможности простого расширения за счет нашей новой 60-секционной или 90-секционной модели X12, обладающей инновационной архитектурой с одним или двумя узлами и высокой доступностью, - заявил Чарльз Льян, президент и генеральный директор Supermicro.



60-секционные и 90-секционные системы выпускаются в одноузловых, двухузловых и двухузловых конфигурациях высокой доступности. Благодаря модульной конструкции без использования инструментов все критически важные встроенные системы - серверные узлы с возможностью "горячей" замены, расширители, вентиляторные модули, источники питания и накопители - полностью оптимизированы для облегчения технического обслуживания одним техническим специалистом.



Новые высокопроизводительные системы Supermicro оптимизированы для корпоративных и облачных хранилищ. Эта масштабируемая архитектура предлагает клиентам варианты конфигурации RAID на основе PCI-E 4.0 или IT режима контроллера SAS. Эти системы 4U имеют 60 или 90 секций SAS3/SATA3 размером 2,5 или 3,5 дюйма с возможностью "горячей" замены, а также два встроенных слота PCI-E M.2 и два внутренних слота для SATA SSD. Одноузловая система также поддерживает две задние секции размером 2,5 дюйма с возможностью "горячей" замены для операционных систем с зеркальным управлением и четыре дополнительные секции NVMe U.2 для быстрого кэширования. Данная система поддерживает 1,6 петабайт оптимизированного по стоимости хранилища при максимальной конфигурации, а также до 60 ТБ флэш-памяти твердотельного накопителя с использованием подключенного к нему устройства NVMe. В одноузловых и двухузловых системах используются процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable в конфигурации с двумя сокетами и 16 слотами DIMM на каждый серверный узел.



Предлагаемый компанией Supermicro сервер хранения Quark Double, по ее заявлению, является ведущим в отрасли решением для передачи контента. Сообщается о повышении производительности и эксплуатационной пригодности всей конструкции для поддержки процессоров 3-го поколения Intel Xeon Scalable в конфигурации с двумя сокетами и 16 DIMM при сохранении такого же плотного размера хранилища. Поддерживается до четырех задних секций с возможностью "горячей" замены U.2 NVMe, что позволяет пользователям добавлять флеш-память без ущерба для 24 отсеков накопителя SAS/SATA 3,5". Инновационная конструкция шасси улучшает воздухообмен и оптимизирует доступ системы к обслуживанию таких компонентов, как материнская плата, ЦП, память, слоты PCI-E, отсеки внутренних накопителей и задние отсеки накопителя. Помимо этих механических усовершенствований система может настраиваться с использованием опций RAID на основе PCI-E 4.0 или контроллера SAS в режиме IT.

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