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Вебинар “Непрерывная работа приложений в условиях COVID-19” - 1 апреля, 11-00  

31 марта 2020 г., 17:00
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Вебинар “Непрерывная работа приложений в условиях COVID-19” - 1 апреля, 11-00

Компания NWU приглашает посетить серию бесплатных вебинаров, посвященных обзорам актуальных решений и важных тем в области информационной безопасности.

Вебинары будут интересны: IТ-директорам, руководителям ИБ-подразделений, представителям компаний системных интеграторов.


Вебинар “Непрерывная работа приложений в условиях COVID-19”
В ходе вебинара, который посвящен решениям компании A10 Networks, будут рассмотрены:
    • Комплексное решение для оптимизации приложений
    • Обеспечение доступности сервера, защита уязвимых приложений и ускорение доставки контента
    • Весь функционал без дополнительного лицензирования -  SLB,LB,WAF,DAF,SSL - offload и многое другое
Вебинар состоится 1 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).
Регистрация: https://bit.ly/3dKFpe3



Вебинар  “Защита данных с помощью шифрования в условиях удаленной работы
На вебинаре, который посвящен решениям компании Thales, будут рассмотрены:
    • Обзор подходов к защите данных в частных и публичных инфраструктурах с помощью шифрования.
    • Краткий обзор соответствующих решений компании THALES и сценарии их использования.

Вебинар состоится 3 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).
Регистрация: https://bit.ly/2Uw1ZQ8



Вебинар “Ribbon SBC Edge. Архитектура решений и лицензирование
Второй вебинар серии, посвященной решениям для защиты SIP телефонии.
На этом вебинаре будут рассмотрены следующие темы:
    • Архитектура SBC
    • Компоненты HW решений
    • Варианты конфигураций
    • Общие принципы лицензирования систем линейки SBC 1000/2000/SWeLite
Вебинар состоится 7 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).
Регистрация: https://bit.ly/2JvGc4A


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