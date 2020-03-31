Вебинар “Непрерывная работа приложений в условиях COVID-19” - 1 апреля, 11-00  

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Компания NWU приглашает посетить серию бесплатных вебинаров, посвященных обзорам актуальных решений и важных тем в области информационной безопасности.
Вебинары будут интересны: IТ-директорам, руководителям ИБ-подразделений, представителям компаний системных интеграторов.
Вебинар “Непрерывная работа приложений в условиях COVID-19”
В ходе вебинара, который посвящен решениям компании A10 Networks, будут рассмотрены:
• Комплексное решение для оптимизации приложений
• Обеспечение доступности сервера, защита уязвимых приложений и ускорение доставки контента
• Весь функционал без дополнительного лицензирования - SLB,LB,WAF,DAF,SSL - offload и многое другое
Вебинар состоится 1 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).
Регистрация: https://bit.ly/3dKFpe3
Вебинар “Защита данных с помощью шифрования в условиях удаленной работы”
На вебинаре, который посвящен решениям компании Thales, будут рассмотрены:
• Обзор подходов к защите данных в частных и публичных инфраструктурах с помощью шифрования.
• Краткий обзор соответствующих решений компании THALES и сценарии их использования.
Вебинар состоится 3 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).
Регистрация: https://bit.ly/2Uw1ZQ8
Вебинар “Ribbon SBC Edge. Архитектура решений и лицензирование”
Второй вебинар серии, посвященной решениям для защиты SIP телефонии.
На этом вебинаре будут рассмотрены следующие темы:
• Архитектура SBC
• Компоненты HW решений
• Варианты конфигураций
• Общие принципы лицензирования систем линейки SBC 1000/2000/SWeLite
Вебинар состоится 7 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).
Регистрация: https://bit.ly/2JvGc4A
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