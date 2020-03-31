Вебинар “Непрерывная работа приложений в условиях COVID-19” - 1 апреля, 11-00  

31 марта 2020 г., 17:00

0

Tweet

Компания NWU приглашает посетить серию бесплатных вебинаров, посвященных обзорам актуальных решений и важных тем в области информационной безопасности.



Вебинары будут интересны: IТ-директорам, руководителям ИБ-подразделений, представителям компаний системных интеграторов.





Вебинар “Непрерывная работа приложений в условиях COVID-19”

В ходе вебинара, который посвящен решениям компании A10 Networks, будут рассмотрены:

• Комплексное решение для оптимизации приложений

• Обеспечение доступности сервера, защита уязвимых приложений и ускорение доставки контента

• Весь функционал без дополнительного лицензирования - SLB,LB,WAF,DAF,SSL - offload и многое другое

Вебинар состоится 1 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).

Регистрация: https://bit.ly/3dKFpe3





Вебинар “Защита данных с помощью шифрования в условиях удаленной работы”

На вебинаре, который посвящен решениям компании Thales, будут рассмотрены:

• Обзор подходов к защите данных в частных и публичных инфраструктурах с помощью шифрования.

• Краткий обзор соответствующих решений компании THALES и сценарии их использования.



Вебинар состоится 3 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).

Регистрация: https://bit.ly/2Uw1ZQ8





Вебинар “Ribbon SBC Edge. Архитектура решений и лицензирование”

Второй вебинар серии, посвященной решениям для защиты SIP телефонии.

На этом вебинаре будут рассмотрены следующие темы:

• Архитектура SBC

• Компоненты HW решений

• Варианты конфигураций

• Общие принципы лицензирования систем линейки SBC 1000/2000/SWeLite

Вебинар состоится 7 апреля, начало в 11-00 (GMT+3).

Регистрация: https://bit.ly/2JvGc4A

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации