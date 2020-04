NWU становится дистрибьютором Beyond Security в Украине

29 апреля 2020 г., 14:45

Компания NWU объявила о заключении партнерского соглашения с Beyond Security, в соответствии с которым становится официальным дистрибьютором решений этого производителя на территории Украины.



Как отмечается, компания Beyond Security является экспертом в области инструментов автоматического тестирования уязвимостей, которые используются клиентами по всему миру, включая организации из списка Fortune 100.



Инструменты Beyond Security помогают обеспечить безопасность оборудования, обнаруживать и устранять известные и неизвестные угрозы безопасности и обеспечивать соответствие требованиям безопасности.



«Решения Beyond Security известны своей точностью, быстрой настройкой и управлением с использованием интегрированных рабочих процессов и интеграции с фреймворками», отметили представители NWU.

