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NWU становится дистрибьютором Beyond Security в Украине

29 апреля 2020 г., 14:45

Компания NWU объявила о заключении партнерского соглашения с Beyond Security, в соответствии с которым становится официальным дистрибьютором решений этого производителя на территории Украины.

Как отмечается, компания Beyond Security является экспертом в области инструментов автоматического тестирования уязвимостей, которые используются клиентами по всему миру, включая организации из списка Fortune 100.

Инструменты Beyond Security помогают обеспечить безопасность оборудования, обнаруживать и устранять известные и неизвестные угрозы безопасности и обеспечивать соответствие требованиям безопасности.

«Решения Beyond Security известны своей точностью, быстрой настройкой и управлением с использованием интегрированных рабочих процессов и интеграции с фреймворками», отметили представители NWU.


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