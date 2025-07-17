Фонд підтримки енергетики України мобілізував вже понад 1,16 мільярда євро від більш ніж 33 донорів

17 июля 2025 г., 10:25

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Міненерго повідомило, що уряд Люксембургу офіційно збільшив свій внесок до Фонду підтримки енергетики України до 12 мільйонів євро. Додаткові 10 мільйонів євро вже надійшли та повністю доступні на спеціальному рахунку Фонду.

Зазначається, що це додаткове фінансування є наочним свідченням міжнародної єдності та солідарності Люксембургу з Україною і надходить у важливий момент – одразу після того, як Україна та її міжнародні партнери узгодили пріоритетні дії для посилення стійкості України під час Конференції з відновлення України 2025, що відбулася минулого тижня в Римі.

«Ми щиро вдячні уряду та народу Люксембургу за щедру допомогу. Україна високо цінує цю незмінну підтримку. Кожен внесок – це крок до зміцнення енергетичної безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи. Ці кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти нашої критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок ударів росії», – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Від моменту запуску у квітні 2022 року Фонд мобілізував понад 1,16 мільярда євро від більш ніж 33 донорів, що дозволило укласти понад 790 контрактів на постачання та укласти зобов’язань на суму 669 мільйонів євро. Поставка здійснювалася понад 50 українським енергетичним компаніям у 21 регіоні України. Секретаріат закликає всіх донорів збільшити свої внески, оскільки наразі розрив між наявними ресурсами Фонду та пріоритетними потребами становить близько 617 мільйонів євро.

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