США вносять до Фонду підтримки енергетики України 23 млн євро

30 ноября 2023 г., 8:45

0

Tweet

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали Угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 25 мільйонів доларів.

«Фонд підтримки енергетики України – ефективний механізм для здійснення закупівель обладнання, необхідного українським енергетичним компаніям для відновлення і ремонтів інфраструктури після ворожих атак. Ми дякуємо американським партнерам за цей внесок, який дозволить зміцнити енергетичну безпеку нашої держави», - наголосив міністра енергетики України Герман Галущенко.

Отже, загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула понад 329 мільйонів євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 мільйони євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 мільйонів євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні