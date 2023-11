IBM спільно з AWS запустять хмарний сервіс оптимізації управління даними для робочих AI-навантажень

29 ноября 2023 г., 17:35

У межах участі у виставці AWS re:Invent 2023 компанія IBM оголосила про співпрацю з Amazon Web Services (AWS) у сфері загальнодоступності Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for Db2 - повністю керованої хмарної пропозиції, покликаної полегшити клієнтам БД управління даними для робочих навантажень штучного інтелекту (AI) у гібридних хмарних середовищах.



Підприємства звертаються до штучного інтелекту для отримання інформації, яка може призвести до ухвалення більш обґрунтованих рішень, автоматизації повторюваних завдань і підвищення ефективності. Ці технології AI спираються на величезні обсяги даних, які вимагають сучасних сховищ даних на базі хмарних архітектур для забезпечення масштабованості, оптимізації витрат, підвищення продуктивності та безперервності бізнесу.



Тепер у замовників Amazon RDS for Db2 є можливість модернізувати сховище на своєму майданчику, в AWS або розгорнути гібридну хмарну архітектуру для оптимізації робочих навантажень AI. Замовникам, які переходять на AWS, Amazon RDS for Db2 допоможе перенести наявні самоврядні бази даних Db2 у хмару, що дасть змогу автоматизувати трудомісткі завдання адміністрування баз даних, як-от ініціалізація, резервне копіювання, виправлення програмного забезпечення та моніторинг.



"Цифрова трансформація є стратегічним імперативом практично для кожного з наших клієнтів. Співпрацюючи з AWS і впроваджуючи Db2 в Amazon RDS, ми допомагаємо компаніям підготуватися до наступного покоління застосунків, аналітики та робочих навантажень штучного інтелекту, що стануть основою сучасної економіки", - каже Дінеш Нірмал, старший віцепрезидент із продуктів IBM Software. "IBM і AWS перевизначають можливості інновацій у сфері хмарних баз даних, усуваючи складнощі модернізації та даючи змогу організаціям повністю реалізувати потенціал своїх даних".



Клієнти Amazon RDS переконалися в значних перевагах переходу на повністю керований сервіс. Результати дослідження користувачів RDS, проведеного AWS та IDC, засвідчили, що учасники дослідження, які перейшли на керовані бази даних на Amazon RDS, змогли керувати в середньому на 60% більшою кількістю баз даних на одного DBA та оцінили зниження операційних витрат на бази даних у середньому на 39% упродовж трьох років, що дало змогу DBA зосередитися на такій важливій роботі, як модернізація застосунків або оптимізація запитів.



"Ми раді співпрацювати з IBM, щоб полегшити клієнтам управління і модернізацію високо оціненої та надійної бази даних IBM Db2 у хмарі", - сказав Джефф Картер, віцепрезидент з баз даних і міграції, AWS. "Протягом понад десяті років Amazon RDS пропонує сотням тисяч клієнтів перевірений досвід експлуатації, передові методи забезпечення безпеки та кращі у своєму класі послуги з управління базами даних для критично важливих робочих навантажень. За допомогою Amazon RDS для Db2 замовники можуть розвантажити трудомісткі адміністративні завдання, пов'язані з базами даних, як-от ініціалізація, резервне копіювання, виправлення та моніторинг, а також використовувати багатозональні розгортання Amazon RDS для забезпечення високої доступності та довговічності. Клієнти також можуть легко скористатися широким портфелем сервісів AWS, включно з можливістю прискорення пріоритетів генеративного AI".



Amazon RDS for Db2 поєднує в собі досвід експлуатації та простоту використання Amazon RDS для автоматизації адміністрування баз даних з десятирічним досвідом IBM Db2 у виконанні критично важливих робочих навантажень для найбільших банків, підприємств ланцюжків постачань і роздрібної торгівлі / електронної комерції у світі. Багато давніх клієнтів, які брали участь у приватному бета-тестуванні, вже оцінили цінність цієї пропозиції та з нетерпінням чекають на прискорення продуктивності та реалізацію ініціатив з модернізації.



Оскільки замовники Amazon RDS for Db2 прискорюють свої ініціативи з модернізації та впровадження AI, вони зможуть використовувати цілу низку інтегрованих можливостей IBM у сфері даних і AI на AWS для управління даними та масштабування робочих навантажень AI. Сюди входить весь портфель комерційних баз даних IBM, рішення Data Fabric, дані watsonx, AI та окремі можливості управління AI - все це допоможе клієнтам створювати, масштабувати та запускати наступне покоління надійних додатків AI. Клієнти Amazon RDS for Db2 тепер зможуть об'єднувати, перетворювати й обмінюватися транзакційними даними для AI, використовуючи вбудовані інтеграції Amazon RDS for Db2 з Db2 Warehouse і відкритим озером даних watsonx.data на AWS.

