«А-Банк» першим в Україні впровадив хмарне рішення для контакт-центру Genesys Cloud

13 июня 2023 г., 12:25

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Як повідомляє NovaIT, український роздрібний банк «А-Банк», що входить у двадцятку найбільших в країні, оновив власний контакт-центр на базі Genesys Cloud. Наголошується, що цей проєкт став першим впровадженням хмарного рішення від Genesys у вітчизняному банківському секторі.





Представники NovaIT підкреслили, що завдяки злагодженій роботі команд виконавця та замовника впровадження було завершено на два місяці раніше запланованого терміну.





Одним з ключових аспектів впровадження стало підключення телефонії. Завдяки NovaIT, замовник зміг легко інтегрувати свою телефонну систему з інтерфейсом Genesys Cloud, для спрощення роботи операторів та підвищення їх продуктивності. Гнучкість рішення дозволила «А-Банку» швидко організувати необхідну кількість робочих місць операторів.





Також замовник отримав можливість проводити різні кампанії та ефективно обробляти велику кількість клієнтських запитів. Завдяки Genesys Cloud була організована предиктивна система обдзвону, а всі складні процеси вихідних кампаній було відтворено за допомогою вбудованого конструктора Genesys.





Крім того, створення інтерактивної системи голосового порталу (IVR) та сервісів самообслуговування дозволили надати клієнтам можливість отримувати потрібну інформацію та виконувати операції безпосередньо через систему.

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