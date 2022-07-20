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Sergey Petrenko

Спека та ЦОДи

20 июля 2022 г., 17:45

Спека в Англії призвела до відмов хмарних сервісів Google та Oracle. Сьогодні до Великобританії, особливо в південній частині, дійшла хвиля екстремальних температур, де-не-де повітря прогрілося вище 40 градусів за Цельсієм, і охолодження в дата-центрах перестало справлятися зі своїм завданням. Поки повідомляють про відключення ряду сервісів Google Cloud, включаючи BigQuery, SQL і Kubernetes.

Згадуються історії п'ятнадцятирічної давності про небувалу спеку в москві, коли ряд дата-центрів в авральному порядку закуповували світловідбивальне покриття, і навіть сухий лід.

Спека та ЦОДи

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