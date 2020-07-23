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SpaceX привлек 1 млрд долл. при общей оценке в 44 млрд долл.

23 июля 2020 г., 22:35
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SpaceX привлек 1 млрд долл. при общей оценке в 44 млрд долл.

Как стало известно, Space Exploration Technologies, предприятие Илона Маска ведет переговоры с инвесторами по привлечении финансирования до 1 млрд долл. в очередном раунде.При этом общая оценка проекта срставляет 44 млрд долл.

Пролученное финансирования поможет SpaceX начать коммерческие операции в рамках своего сервиса спутниковой широкополосной связи Starlink, а также продолжить суборбитальные и орбитальные испытательные полеты ракеты-носителя Starship и SuperHeavy.

В обращении к инвесторам SpaceX сообщает, что ее сервис Starlink имеет адресуемый рынок в 1 триллион долларов — этот охват включает предоставление спутникового Интернет-доступа практически в любое место на Земле, включая отдаленные сельскохозяйственные районы, а также корабли, следующие курсом в море и самолеты, находящиеся в полете.

Компания начала развертывание сети спутников Starlink в ноябре 2019 года и с тех пор запустила более 450 аппаратов в космос. И рассчитывает получить доход от сервиса уже в этом году.

В конечном итоге SpaceX ставит перед собой задачу сделать межпланетное транспортное общение между Землей, Луной и Марсом реальностью с помощью использования многоразовых ракет. У компании также есть амбиции использовать Starship для быстрых воздушных перевозок на большие расстояния в рамках Земли, что позволит совершать дальние полеты менее чем за час.

SpaceX был поддержан ранее различными инвесторами, включая Фонд Питера Тиля, Baillie Gifford и Valor Equity, Fidelity, Gigafund и Google.


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