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Годовой оборот Microsoft за год вырос до 143 млрд долл., а прибыль до 44,3 млрд долл.

24 июля 2020 г., 9:35
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Компания Microsoft представила результаты работы по итогам четвертого квартала своего 2020 финансового года.

Квартальный оборот компании вырос на 13 % в годовом исчислении до 38 млрд долл. Биржевые аналитики ожидали 36,5 млрд.

Хотя, как сообщается, операционная прибыль за год подросла на 8% до 13,4 млрд долл., чистая прибыль снизилась на 15% до 11,202 млрд долл.

Подразделение Productivity and Business Processes (в состав которого входят Office, Dynamics и LinkedIn) отчиталось о доходе за квартал в 11,8 млрд долл., тут годовой рост составил 6%. При этом пандемия заметно повлияла на показатели LinkedIn.

Группа Intelligent Cloud заработала 13,37 млрд долл, продемонстрировав рост на 17%. Тут компания превысила ожидания аналитиков на уровне 13,11 млрд долл. Хотя Microsoft не раскрывает отдельно выручку Azure, как отмечают некоторые наблюдатели здесь рост составил 47%, тогда как кварталом ранее он был 59%.

Подразделение More Personal Computing заработало 12,9 млрд долл., что на 14%, чем было в 2019 г. Причем продажи Xbox выросли на 64% или 1,3 млрд долл. Также выросли продажи устройств Surface - на 28%, а вот обороты контекстной рекламы (которая также входит в показатели этого подразделения) - упали на 18%.

За весь 2020 финансовый год Microsoft смогла выручить чуть более 143 млрд долл., что на 14% больше, чем годом ранее. При этом показатель чистой прибыли вырос на 13% до 44,3 млрд долл.


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