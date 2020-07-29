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Солнечные элементы нового типа достигли коммерческого уровня эффективности

29 июля 2020 г., 13:05
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Солнечные элементы нового типа достигли коммерческого уровня эффективности

В последние несколько лет селеносульфид сурьмы Sb2(S,Se)3 привлёк повышенное внимание как экологически безопасный, стабильный и широкодоступный светопоглощающий материал. Его запрещённая зона может настраиваться в пределах 1,1 – 1,7 эВ и удовлетворяет требованиям оптимального сбора солнечной энергии.

Однако отсутствие подходящего технологического процесса для получения тонких плёнок Sb2(S, Se)3 с нужными оптоэлектронными свойствами и морфологией серьезно затрудняет перспективы повышения их эффективности.

В выпуске журнала Nature Energy за 20 июля исследовательская группа из Китайского научно-Технического университета, возглавляемая профессорами Чен Тао (Chen Tao) и Чжу Чанфеем (Zhu Changfei), сообщила об успешном синтезе селеносульфида сурьмы для солнечных элементов методом гидротермального осаждения.

Авторы показали, что гидротермальное осаждение в сверхкритических условиях позволяет генерировать компактную и плоскую пленку с однородным распределением элементов. Такие характеристики обеспечивают эффективный транспорт носителей заряда и подавление нежелательной рекомбинации. Дальнейшая оптимизация ширины запрещенной зоны, отношения катион/анион, ориентации кристаллов и свойств дефектов сделала возможным достижение рекордной эффективности преобразования энергии.

Изменяя отношение Se/S и температуру отжига после осаждения, учёные смогли улучшить морфологию пленки, увеличить размер зёрен и уменьшить количество дефектов. Солнечные элементы с изготовленным таким способом слоем светопоглотителя смогли преодолеть необходимый для сертификации порог эффективности в 10%. Это достижение открывает дорогу для дальнейшей коммерциализации этих лёгких и портативных устройств генерирования электроэнергии.


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