Анонсирован выпуск Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta

Компания Red Hat открыла общий доступ к Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta.



Новая версия RHEL содержит обновленные версии стабильных и полностью поддерживаемых инструментов разработки, новые системные роли Ansible System Roles, а также новые профили Security profiles для усиления ИТ-безопасности и соответствия требованиям.



В RHEL 8 впервые появились так называемые Application Streams. Это значит, что программные компоненты, используемые для разработки приложений, обновляются вместе с базовыми пакетами ОС, отвечающими за стабильность платформы. Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta продолжает обеспечивать предсказуемый подход к жизненному циклу, предоставляя доступ к последним, стабильным инструментам и утилитам с открытым исходным кодом, которые необходимы разработчикам для сборки современных приложений.



Новые и обновленные Application Streams в Red Hat Enterprise Linux 8.3 beta включают: Git 2.26; NGINX 1.18; Node.js v14; Perl 5.30; PHP 7.4; Ruby 2.7.



RHEL предлагает так называемые System Roles – уже настроенные и входящие в состав ОС сценарии Ansible Playbooks, помогающие упростить автоматизацию и обеспечить согласованность конфигураций при решении типовых задач администрирования - от резервирования ресурсов в системах хранения данных до настройки систем в соответствии с единым стандартом логирования событий и данных производительности.



В RHEL 8.3 beta появились новые роли, в частности System Role for System Logging, System Role for Role for Metrics и ряд других. Каждая из этих ролей предоставляет легко повторяемые конфигурации, которые работают на всех поддерживаемых версиях RHEL, что значительно упрощает сопровождение и подготовку систем RHEL в больших средах и дополнительно гарантирует, что все системы будут правильно настроены и защищены.



Для большинства ИТ-директоров и лиц, принимающих решения в этой сфере, безопасность и соответствие требованиям всегда имели решающее значение, тем более сегодня, когда цифровые технологии стали основой корпоративных стратегий удаленной работы. Как одна из ключевых основ ИТ-систем, безопасность и соответствие требованиям зависят от уровня операционной системы, и RHEL 8.3 beta продолжает традиции лидерства Red Hat в этой сфере.



RHEL 8.3 beta поддерживает профили Center for Internet Security (CIS) Benchmark и Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Эти отраслевые нормативы оформлены в виде профилей безопасности SCAP, с помощью которых администратор может без лишних усилий внедрить конфигурации, отвечающие строгим требованиям безопасности коммерческого сектора или сферы здравоохранения. RHEL 8.3 beta также получила новую роль System Role for Network-Bound Disk Encryption (NBDE), обеспечивающую согласованность и повторяемость при настройке шифрования дисков и ведении журналов.



Помимо вышеперечисленных нововведений и улучшений, RHEL 8.3 beta также предлагает System Roles for 802.1x Networking и Certificate Management – дополнительная стандартизация при настройке корпоративных сетей и обновлении сертификатов безопасности. Обновленные средства производительности и отладчики – синхронизация функционала RHEL с последними наработками соответствующих сообществ open source.



RHEL 8.3 beta уже доступна заказчикам Red Hat Enterprise Linux на портале Red Hat Customer Portal, а обладатели подписки Red Hat Enterprise Linux Developer Subscription могут совершенно бесплатно скачать ее на сайте developers.redhat.com.

