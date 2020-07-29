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Google обновляет свою облачную инфраструктуру

29 июля 2020 г., 14:05
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Анонсированная вчера серия улучшений глобальной инфраструктуры Google предоставит клиентам больше вариантов подключения к службам облачных вычислений этого провайдера. Также расширено количество опций развёртывания для Google Cloud и добавлена новая функциональность для заказчиков.

Эти объявления были сделаны в рамках проводимой сейчас Google онлайновой конференции Cloud Next OnAir, которая продлится до 8 сентября.

Прежде всего, Google сообщила о закладке нового подводного кабеля, получившего название Grace Hopper. В 2022 г., когда его планируется ввести в эксплуатацию, Grace Hopper соединит США, Великобританию и Испанию. Он станет первым трансатлантическим кабелем, водимым в строй с 2003 года. Его 16 оптоволоконных пар помогут связать 24 облачных региона Google, а также 144 локации на границе сети.

Также был представлен новый и более безопасный способ подключения клиентов к Google Cloud. Private Service Connect обеспечит более «сервис-ориентированный» подход к сетям, абстрагированный от базовой инфраструктуры. С этой опцией в виртуальной приватной сети клиентов создаются конечные точки сервисов, благодаря чему становится возможным прямое и безопасное подключение к ним по глобальной сети Google.  

Корпоративные клиенты могут использовать Private Service Connect вместе с запущенной в марте службой Service Directory для безопасного широкомасштабного доступа к своим и сторонним сервисам.

Network Intelligence Center – платформа централизованных мониторинга, верификации и оптимизации сетей – получила два новых модуля. Одни из них, Performance Dashboard, уже доступен и обеспечивает в реальном времени видимость потерянных пакетов и задержек на уровне проекта. Другой модуль, Firewall Insights, который добавляет больше интеллектуальных и упреждающих функций управления для отделов сетевой безопасности, пока остаётся на этапе бета-тестирования.

Служба доставки контента, Google Cloud CDN в дополнение к собственному облаку этой компании теперь поддерживает другие публичные облака и онпремисные ЦОД.

В помощь клиентам, планирующих миграцию рабочих нагрузок с локальных ЦОД и других облаков на Google Cloud, компания сделала общедоступной программу RAMP (Rapid Assessment and Migration Program). Данная инициатива предлагает поэтапное руководство всем процессом миграции, и позволяет клиентам сократить до минимума сопряжённые с этим расходы.
 
В семействе виртуальных машин общего назначения, E2, максимальное число процессоров для каждого инстанса во всех облачных регионах Google увеличилось с 16 до 32 vCPU.

В службе Persistent Disk, обеспечивающей надёжное и быстродействующее блочное хранение для облачных рабочих нагрузок, появились дополнительные опции, которые позволяют клиентам лучше соотносить производительность с затратами. Новый уровень хранения, Balanced PD, предлагает лучшую цену за гигабайт, а Performance PD – за операции ввода/вывода в секунду. Также добавлен уровень Extreme PD SKU с лучшей возможной производительностью, предназначенный для рабочих нагрузок SAP HANA и других крупных, базирующихся в памяти баз данных.

Последней новинкой стала служба Google Cloud Armor. Она помогает защитить веб-сайты клиентов от попыток использования эксплойтов и от распределённых атак отказом в обслуживании (DDoS). Google анонсировала запуск беты Cloud Armor Managed Protection Plus, набора простых в использовании продуктов и сервисов для защиты интернет-приложений, который предоставляется по ежемесячной подписке.


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