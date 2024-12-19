SoftwareOne поглинає Crayon за 1,4 млрд дол.

19 декабря 2024 г., 13:35

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SoftwareOne Holding AG та Crayon Group Holding ASA офіційно оголосили про домовленість щодо об'єднання. З цією метою SoftwareOne зробить рекомендовану добровільну пропозицію щодо придбання всіх акцій Crayon, що перебувають в обігу, у вигляді акцій та грошових коштів.

Зазначається, що із загальним доходом близько 1,6 млрд швейцарських франків ((1,8 мільярда доларів), присутністю у понад 70 країнах світу та близько 13 000 співробітників, об'єднана компанія матиме чудову позицію для додаткового зростання.

Акціонерам Crayon буде запропоновано 0,8233 нових акцій SoftwareOne та 69 норвезьких крон готівкою за кожну акцію компанії, що означає вартість пропозиції 144 норвезькі крони за акцію. Таким чином мова йде про премію у 38%.

За підрахунками Reuters сумарна вартість покупки SoftwareOne складе 1,4 млрд дол.

«Ми раді оголосити про початок нового етапу для SoftwareOne та Crayon. Це унікальна можливість об'єднати наші взаємодоповнюючі бізнеси, висококваліфіковані команди та спільні цінності, засновані на підприємницькому дусі. Об'єднання бізнесу створює передумови для будь-якого сценарію володіння, і тепер ми зосередимо наші зусилля на успішному завершенні угоди та інтеграції. Переконливе стратегічне обґрунтування та значний потенціал синергії створять значну цінність для наших акціонерів, у тому числі для тих, хто приєднається до Crayon», заявив Даніель фон Штокар (Daniel von Stockar), акціонер-засновник та голова ради директорів SoftwareOne.

В рамках угоди планується досягти синергії витрат у розмірі 80-100 млн швейцарських франків протягом 18 місяців після завершення угоди.

Завершення транзакції очікується у ІІІ кв. 2025 року, за умови дотримання звичайних умов та отримання дозволів від регуляторних органів.

Crayon призначить двох кандидатів, які будуть запропоновані в якості додаткових членів Ради директорів SoftwareOne; генеральних директорів Рафаеля Ерба (Raphael Erb) та Мелісу Малхолланд (Melissa Mulholland) буде призначено співголовними виконавчими директорами об'єднаної компанії.

Підкреслюється, що транзакція базується на об'єднанні двох провідних світових постачальників програмного забезпечення та хмарних рішень, які мають взаємодоповнюючі географічну присутність, клієнтську базу та пропозиції.

Об'єднана компанія матиме унікальну можливість скористатися перевагами адресного ринку обсягом 150 мільярдів доларів, який зростає завдяки мега-трендам, включаючи впровадження публічних хмар та посилення уваги до управління витратами на хмарні технології, даних та штучного інтелекту, а також до безпеки.

Обидві компанії мають клієнтоорієнтовану бізнес-модель та узгоджений підхід до виходу на ринок. Об'єднавши зусилля, SoftwareOne та Crayon створять більший ринок та розширять свою диференційовану пропозицію послуг. Їхні глибокі стосунки з гіперскалерами ще більше зміцняться, що має велике значення для постачальників з огляду на спільний масштаб та можливість запропонувати глобальний доступ до всіх сегментів клієнтів. Крім того, масштабована глобальна та локальна модель доставки та транзакційна платформа SoftwareOne підтримає близько 16 мільярдів швейцарських франків загальним обсягом рахунків.

Руне Сіверсен (Rune Syversen), акціонер-засновник та голова ради директорів Crayon, заявив: «Коли ми заснували Crayon у 2002 році, у нас було чотири цілі: стати довіреним радником клієнта, надавати якісні послуги, керувати чесно та наймати найкращих людей. Двадцять два роки по тому досягнення цих цілей стало запорукою нашого успіху та перетворення на світового лідера у сфері ІТ та технологічних послуг. Об'єднання Crayon та SoftwareOne створить ще сильнішого глобального гравця, оскільки ми представляємо взаємодоповнюючі бізнеси зі значною синергією та прибутковим потенціалом зростання, що створить значну цінність для наших акціонерів та співробітників».

«Об'єднавши сильні сторони Crayon та SoftwareOne, ми маємо унікальну можливість розширити нашу глобальну присутність та забезпечити виняткову цінність для наших партнерів та клієнтів, а також скористатися новими ринковими можливостями. Наші міцні партнерські стосунки у сфері гіперскейлерів, у тому числі з Microsoft, дозволять нам розширити спектр послуг, які відповідатимуть майбутнім потребам клієнтів, - зазначила Мелісса Малхолланд, генеральний директор Crayon. - Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з командою SoftwareOne, і моїм головним пріоритетом є забезпечення того, щоб наша сильна підприємницька культура, орієнтована на людей, залишалася рушійною силою у побудові нашого спільного майбутнього».

«SoftwareOne та Crayon є стратегічними партнерами Microsoft, і ми вдячні за роботу, яку обидві компанії виконали для обслуговування наших спільних клієнтів протягом багатьох років, - наголосив Джадсон Альтхофф (Judson Althoff), виконавчий віце-президент та комерційний директор Microsoft. - Оскільки ці компанії об'єднуються, я з нетерпінням чекаю на додаткові переваги, які вони принесуть клієнтам, такі як ширше географічне охоплення та розширені сервісні пропозиції для підтримки їхніх потреб у трансформації бізнесу». Слід зазначити що як SoftwareOne, так і Crayon мають в Україні офіси та історію присутності на українському ринку.

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