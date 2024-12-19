У Києві відкрито Global Government Technology Centre

19 декабря 2024 г., 12:35

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Мінцифри повідомило, що Україна стала другою країною у світі, де працює Global Government Technology Centre, перший — у Берліні. Головна мета — популяризувати досвід України в цифрових реформах на весь світ.

Центр обʼєднає уряд, бізнес, стартапи та науковців, щоб шукати нові цифрові рішення й створювати спільні проєкти з міжнародними партнерами, обмінюватися досвідом. Український Центр — частина мережі C4IR Всесвітнього економічного форуму.

Основні напрями, за якими працюватиме центр:

— GovTech Observatory — відстеження глобальних трендів GovTech, проведення досліджень та аналітика

— Innovation Gateway — пошук партнерів з треку розвитку інновацій — AI, EdTech, Defense Tech, Semiconductors, BioTech, Green Tech, AUV

— FutureGov Education — навчання цифрових лідерів найсучасніших технологій, наприклад штучного інтелекту. У партнерстві із CDTO Campus центр створить простір, де лідери зможуть тестувати й упроваджувати цифрові рішення

Центр очолила Зоя Литвин, підприємиця, яка активно впроваджує цифрову трансформацію в освіті.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, зазначив, про відкриття GGTC Kyiv домовилися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2024 року, а сьогодні він уже працює в Києві. «Для нашої команди відкриття центру — це визнання результатів роботи, яку ми ведемо з 2019 року, а також мотивація стати найефективнішим міністерством у світі та поширити досвід Дії на весь світ», пілкреслив він.

Global Government Technology Centre in Kyiv (GGTC Kyiv) працює за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа коштом Швейцарії, та з ініціативи й сприяння Міністерства цифрової трансформації України.

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