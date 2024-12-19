Провідні українські IT-компанії визначили правила використання ШІ в своїх продуктах

19 декабря 2024 г., 14:35

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14 провідних українських IT-компаній підписали Добровільний кодекс поведінки з етичного і відповідального використання штучного інтелекту. Так розробники засвідчили свою готовність дотримуватися принципів безпечного використання ШІ у технологічних продуктах. Завдяки цьому бізнеси посилять довіру інвесторів і партнерів, а громадяни будуть користуватися інноваційними продуктами компаній-підписантів без ризиків.

Підписантами стали такі компанії: Grammarly; MacPaw; LetsData; DroneUA; WINSTARS.AI; Gametree.me; YouScan.io; EVE.calls; Valtech; ЛУН; Bluebird; SoftServe; Uklon; Preply.

Підписання Добровільного кодексу поведінки є частиною формування культури саморегулювання ШІ, що передбачено Білою книгою, яку презентувала Мінцифра. Саморегулювання полягає в тому, що бізнеси самостійно розробляють принципи використання ШІ, дотримання яких робить їхні продукти безпечними для користувачів.

Добровільний кодекс поведінки складається з 8 принципів етичного та відповідального використання, розробки та управління системами штучного інтелекту. Серед них – ризикоорієнтований підхід, безпека та надійність, приватність і захист даних, справедливість і рівність, прозорість, контроль з боку людини та моніторинг, лідерство і розвиток поінформованості, інтелектуальна власність. Кожен принцип передбачає перелік рекомендованих дій, спрямованих на його дотримання.

Долучитися до організації й так засвідчити свою етичність можуть й інші компанії.

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