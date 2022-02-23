Слабый спрос и снижение цен привели к падению выручки индустрии NAND

23 февраля 2022 г., 14:55

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Аналитики TrendForce сообщают, что в финальном квартале 2021 г. мировой рынок флэш-памяти NAND вырос в битовом исчислении лишь на 3,3% "QoQ", тогда как кварталом ранее позитивная динамика составляла около 10%. Вследствие снижения средних отпускных цен примерно на 5%, общая выручка рынка просела на 2,1% "QoQ", до 18,5 млрд долл. Среди главных этому причин – снижение контрактных цен, вызванное сокращением покупательского спроса на электронику и смещением рынка к избытку предложения.



За период с октября по декабрь упали цены на все ключевые продуктовые категории (eMMC, UFS и клиентские твердотельные накопители) за исключением твердотельных накопителей корпоративного класса, поставки которых были ограничены дефицитом отдельных компонентов.



В целом за 2021 г. мировой рынок NAND вышел на выручку в объеме 68,6 млрд долл. Несмотря на заметные признаки снижения активности во втором полугодии рынок отчитался улучшением по измерителю "YoY" на 21,1%, что стало вторым крупнейшим ростом после 2018 г. Свою весомую лепту в развитие рынка внесли вызванный пандемией высокий спрос на удаленные сервисы и спрос на облачные решения.



Доходы большинства производителей флэш-памяти NAND в IV квартале упали из-за сокращения спроса со стороны PC OEM, а также слабого интереса к смартфонам на китайском рынке. При этом, потребление со стороны производителей ЦОД оставалось высоким.



Избыток предложения привел к снижению поставок чипов лидером (Samsung Electronics) в битовом исчислении на 5%. Средние отпускные цены также сократились в среднем на 5%, что привело к сокращению выручки на 6,1% "QoQ", до 6,1 млрд долл. Хотя расположившаяся на второй позиции Kioxia продолжает наблюдать высокий спрос со стороны клиентов ЦОД, это преимущество было нивелировано корректировкой складских запасов и снижением закупок со стороны OEM-производителей ПК. Как следствие, снижение выручки на 2,6%, при спаде поставок в битовом исчислении на 1%.



В начальной четверти года аналитики ожидают традиционное сезонное снижение спроса, что усилит избыточное предложение и приведет к дальнейшему снижению контрактных цен на продукцию. Доходы индустрии продолжат снижаться. Впрочем, в дальнейшем ситуация может измениться. Главной причиной для коррекции назван инцидент с производственными линиями компании WDC в Йоккаити и Китаками, совместно используемые с Kioxia. В частности, в конце января на предприятие были поставлены не отвечающие требованиям загрязненные материалы, повлекшие за собой существенное снижение объемов выпуска чипов.

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