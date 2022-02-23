Почато продаж нового ноутбука-планшета ASUS Vivobook 13 Slate OLED за ціною від 25999 грн

23 февраля 2022 г., 14:28

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Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні Vivobook 13 Slate OLED – першого у світі 13,3-дюймового ноутбука-планшета з OLED-дисплеєм на базі ОС Windows 11.



Зазначено, 13,3-дюймовий сенсорний OLED-дисплей із підтримкою технології Dolby Vision здатний відображати 1,07 мільярда кольорів. Дисплей має співвідношення сторін 16:9, а його точність відтворення кольорів підтверджена сертифікатом PANTONE Validated. Він відзначається також кінематографічним колірним охопленням (100% DCI-P3) і розширеним динамічним діапазоном з глибоким чорним, відповідаючи вимогам стандарту VESA DisplayHDR True Black 500. OLED-дисплей має контрастність 1 000 000:1, а також підтримує відгук в 0,2 мілісекунди. Він забезпечує ергономічність, завдяки зменшеному на 70% рівню синього світла в порівнянні з РК-дисплеями.



Пристрой оснащено потужною аудіосистемою з чотирма динаміками з підтримкою технології Dolby Atmos, до складу якої входить інтелектуальний підсилювач для відтворення звуку на максимальній гучності без найменших спотворень.



Модель оснащено бездротовим модулем стандарту Wi-Fi 6 з технологією ASUS WiFi Master для більш стабільного та надійного з’єднання.



Vivobook 13 Slate OLED підтримує високоточний стилус ASUS Pen 2.0. Цей стилус, сумісний із протоколом Microsoft Pen Protocol 2.0, фіксується на корпусі планшета за допомогою магнітного тримача. Він підтримує 4096 рівнів чутливості до тиску із силою від 5 до 350 грамів і має високу частоту опитування – 266 Гц. Чотири змінних наконечники стилуса мають різну текстуру, що імітує олівці твердістю 2H, H, HB і HB, забезпечуючи справді природне відчуття під час створення ескізів і малювання. Стилус можна легко заряджати за допомогою будь-якого зарядного пристрою з інтерфейсом USB-C, а при його з’єднанні з планшетом через Bluetooth одним натисканням кнопки можна інтуїтивно виконувати різні операції, наприклад, робити знімки екрана або переходити на наступну сторінку презентації. Він підходить для використання з програмами Adobe Creative Cloud для творчості, які пропонується покупцям планшета безкоштовно протягом місяця.



Vivobook 13 Slate OLED можна використовувати для роботи в мобільних умовах завдяки приєднання клавіатури. Цей аксесуар із магнітним кріпленням має клавіші з великим ходом у 1,4 мм, розташовані на зручній відстані в 19,05 мм одна від одної – так само, як у стандартної настільної клавіатури. Для комфортного введення тексту клавіші отримали легкий вигин. Великий тачпад пристрою має спеціальне покриття, що гарантує максимальну швидкість і точність позиціонування покажчика.



Високу продуктивність ноутбука забезпечує чотириядерний процесор Intel з тактовою частотою до 3,3 ГГц, SSD з інтерфейсом PCIe Gen 3.0 x4 обсягом до 256 ГБ і до 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X.



Пристрій оснащений двома портами USB-C, аудіороз’ємом і кард-рідером формату microSD. А для швидкого входу в систему в один дотик він пропонується з опціональним зчитувачем відбитків пальців, вбудованим у кнопку живлення.



Акумулятор пристрою має ємність 50 Вт·год. Завдяки функції USB-C Easy Charge пристрій підтримує заряджання майже від будь-якого зарядного пристрою з інтерфейсом USB-C, зокрема від мобільного акумулятора, а за допомогою адаптера з комплекту постачання його можна зарядити до 60% за 39 хвилин.



Vivobook 13 Slate OLED має одразу дві камери – фронтальну 5-мегапіксельну для відеодзвінків і 13-мегапіксельну тильну для фотографій та відео. А вбудована функція інтелектуального шумозаглушення означає, що голоси на онлайн-нарадах буде чітко чутно в будь-якій обстановці.



Vivobook 13 Slate OLED очікується в Україні наприкінці лютого за ціною від 25999 грн (конфігурація з Intel Pentium Silver N6000, ОЗП 8 ГБ та SSD 256 ГБ). Ця конфігурація вже доступна для попереднього замовлення.

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