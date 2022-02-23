Hisense в производстве телевизоров делает ставку на чипы с использованием ИИ

23 февраля 2022 г., 15:35

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Компания Hisense объявила о выпуске своего первого процессора с использованием алгоритмов когнитивного восприятия на основе технологий искусственного интеллекта для улучшения качества изображения на уровне 8K (Hi-View HV8107).



Вице-президент группы компаний Hisense и президент Hisense Visual Technology Ю Читао публично заявил, что 2022 год станет переломным моментом для конкуренции на международном телевизионном рынке: вместо стоимости и размера экрана акцент сместится на чипы и качество изображения.



В 2005 году компания Hisense разработала первый чип для цифровой обработки видео, закрепив за собой права интеллектуальной собственности и права на индустриализацию. Сегодня оборудование производителя поставляется с процессором на базе чипа 5-го поколения. Достижением компании стал переход от 4K к 8K, за которым последовали прорывы в базовых алгоритмах обработки изображений на основе ИИ-технологий.



Чип Hi-View HV8107 обеспечивает качество изображения на уровне свыше 33 миллионов пикселей. Микросхема разделена на 26 880 зон. Система распознавания изображений на основе ИИ-технологий повышает их четкость и контрастность, создает эффект трехмерности, благодаря чему пользователи получают беспрецедентный визуальный опыт. Также стоит отметить функции захвата траектории быстро движущегося объекта, улучшения цвета кожи и шумоподавления.



Как сообщается, уже налажено серийное производство чипа. Новинка будет применяться в нескольких сериях дисплеев дочерних брендов Hisense, включая Toshiba. Помимо телевизоров чип планируется устанавливать в профессиональные контрольные видеомониторы с разрешением 8K.



Сообщается, что наработки компании Hisense стали частью программы "Использование научно-исследовательских разработок в проведении зимних Олимпийских игр" (Science and Technology Winter Olympics). Hisense - давний партнер China Media Group, поставляющий профессиональные видеомониторы с разрешением 8K. Сотрудничество партнеров способствует развитию отрасли 8K UHD.

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