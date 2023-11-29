AWS презентувала Amazon Q - бізнес-асистента на базі штучного інтелекту

29 ноября 2023 г., 9:35

+11

голос Tweet

Amazon Web Services під час конференції re:Invent 2023, що зараз проходить, анонсувала попередню версію Amazon Q - свого нового асистента на основі генеративного штучного інтелекту.



Як повідомляється, асистент можна адаптувати під бізнес-клієнта, і він спочатку буде розгорнутий для допомоги ІТ-командам та розробникам.



«Amazon Q може допомогти вам отримати швидкі, релевантні відповіді на нагальні питання, вирішити проблеми, створити контент і вжити заходів, використовуючи дані та досвід, знайдені в інформаційних сховищах, коді та корпоративних системах вашої компанії», написав Енді Джассі (Andy Jassy), виконавчий директор Amazon, коментуючи оголошення компанії у Twitter.



Хоча AWS спочатку розгортає цю технологію для розробників та ІТ-фахівців, компанія прагне з часом поширити її на весь бізнес в цілому. Потенційно це може зробити його потужним конкурентом ChatGPT Enterprise від OpenAI, Microsoft Copilot для 365 і Google Duet AI for Workspace, які вже пропонуються на ринку в якості АІ-помічників для організацій.



За словами генерального директора AWS Адама Селіпського (Adam Selipsky), новий асистент стане трансформаційним для багатьох видів роботи. Він пояснив, що Q був підготовлений на основі більш ніж 17-річного досвіду AWS. Спочатку він буде доступний у різних частинах екосистеми AWS, щоб забезпечити швидкий доступ до запитань і відповідей.



Фахівці можуть отримати доступ до функції Amazon Q з консолі AWS і ставити питання, в тому числі про те, як користуватися сервісом, які інтерфейси програмування додатків доступні, з якими сервісами можна зв’язатися і як з ними взаємодіяти. Наприклад, користувач може запитати систему безпосередньо з консолі про те, що він планує зробити, використовуючи розмовну мову, ніби він розмовляє з експертом. І отримає відповідь з переліком сервісів і цитат, включаючи найкращі практики.



Повідомляється, що Amazon Q можна викликати з консолі Amazon Elastic Cloud Compute або EC2, щоб отримати пораду про те, який тип екземпляра найкраще підходить для розміщення певного типу додатків. Після визначення набору вимог асистент надасть відповідь з рекомендованими екземплярами EC2 на основі потреб замовника.



Асистент зі штучним інтелектом також доступний для розробників, які проводять багато часу за кодуванням і роботою в інтегрованих середовищах розробки - додатках, які допомагають редагувати та розробляти код. В результаті AWS інтегрувала його в підтримувані IDE разом з Amazon CodeWhisperer, який надає рекомендації та фрагменти коду на основі штучного інтелекту, коли розробники вводять код.



Тепер розробники також можуть отримати діалоговий досвід під час написання коду. Amazon Q можна використовувати для опису вихідного коду, що може бути корисним у ситуаціях, коли розробник переходить з іншого проекту і потребує швидкого повторення. Також можна запропонувати покращити додаток за допомогою нової функції, наприклад, інтегрувати його з базою даних і вставити свою пропозицію безпосередньо в код.



Використовуючи цю діалогову функцію, розробники можуть працювати в інтерактивному режимі, починаючи з ідеї щодо функції, яку вони мають намір вбудувати у свій додаток у своєму IDE або Amazon CodeCatalyst, і створювати новий код. За допомогою Amazon Q розробники можуть в діалоговому режимі додавати нові функції до свого коду за лічені хвилини.



Попередній доступ до Amazon Q доступний вже зараз, і багато з його функцій доступні безплатно. Після завершення попереднього перегляду бізнес-версія стане доступною за $20 на місяць, а версія з додатковими функціями для ІТ-фахівців та розробників коштуватиме $25 на місяць.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні