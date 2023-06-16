Intel провела ребрендинг процесорів для ПК

16 июня 2023 г., 9:35

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Корпорація Intel оголосила про плани реорганізації маркування своїх процесорів для персональних комп'ютерів за спрощеною дворівневою структурою.





Цей крок відбувається більш ніж через десять років після останнього великого ребрендингу продуктового портфеля Intel. Але слід нагадати, що у вересні минулого року компанія об'єднала два набори процесорів для ноутбуків початкового рівня, лінійки Pentium і Celeron, в один бренд.





Останнє оновлення бренду Intel буде пов'язане з майбутньою серією процесорів Meteor Lake. Очікується, що ця серія стане одним з найбільших оновлень портфоліо для клієнтських комп'ютерів за останній час. Це буде перша лінійка процесорів компанії, в якій будуть використані технології чиплет та екстремальної ультрафіолетової літографії (EUV).





Найдосконаліші процесори Meteor Lake сформують новий продуктовий портфель Intel Core Ultra. Решта чипів, своєю чергою, будуть об'єднані в другу лінійку продуктів, відому просто як Intel Core.





"Для кращого узгодження з нашими продуктовими стратегіями ми впроваджуємо структуру брендингу, яка допоможе покупцям ПК краще диференціювати найкращі з наших новітніх технологій і наші основні пропозиції", - наголосила Кейтлін Андерсон (Caitlin Anderson), віце-президент Intel і генеральний менеджер з продажу групи клієнтських комп'ютерів.





Наразі клієнтські процесори Intel поділяються на чотири рівні, відомі як Core i3, Core i5, Core i7 та Core i9. Різні номери позначають різні рівні продуктивності.





Intel продовжить маркувати свої клієнтські процесори за чотирма рівнями. Однак літеру "i" з назв процесорів зникне. Чотири рівні продуктів, які складають портфоліо клієнтських процесорів, будуть перейменовані на Core 3, Core 5, Core 7 та Core 9.





Наразі назви процесорів Intel включають в себе те, що компанія описує як обмін повідомленнями між поколіннями. Наприклад, у маркетингових матеріалах виробника процесор може називатися продуктом "Intel 11-го покоління". З Meteor Lake компанія відмовиться від такого брендингу.





Новий брендинг буде впроваджено, коли перші чіпи Meteor Lake стануть доступними в кінці цього року. Meteor Lake базується на техпроцесі Intel 4, найновішій та найсучаснішій виробничій технології виробника. Як повідомляється, транзистори, виготовлені за цим технологічним процесом, вдвічі менші за розміри попередніх норм компанії. Як наслідок, їх можна розмістити більше на чипі для прискорення обробки даних. Крім того, Intel зменшила розмір модулів SRAM на 30%.





Серія Meteor Lake також має значні оновлення на архітектурному рівні. Найголовніше, це перша лінійка клієнтських процесорів від Intel, яка включає технологію чиплет.





Раніше цього року Intel повідомила, що Meteor Lake вже знаходиться у виробництві. Станом на квітень компанія, як повідомлялося, "нарощувала" виробництво в рамках підготовки до запуску портфоліо продуктів.

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