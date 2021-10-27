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Сервисы управления данными Commvault становятся доступны на AWS Marketplace

27 октября 2021 г., 12:25
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Компания Commvault объявила о доступности своего решения Backup & Recovery, а также сервисов Professional Services в каталоге программного обеспечения AWS Marketplace, где можно найти, получить для ознакомительного тестирования, приобрести и развернуть ПО для публичного облака AWS.

Технологии Commvault помогут заказчикам при цифровой трансформации бизнеса внедрить решения, обеспечивающие полную защиту данных, как в облаке, так и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры или в гибридной инфраструктуре.

Доступность в AWS Marketplace программного обеспечения Commvault Backup & Recovery вместе с дополнительной опцией приобретения Commvault Disaster Recovery и сервисов Commvault Professional Services предоставляет пользователям AWS простую, практически неограниченную по масштабируемости и безопасную защиту данных вместе с быстрым восстановлением любых рабочих нагрузок. В настоящее время десятки клиентов AWS уже пользуются решениями Commvault. Теперь доступность этих решений на AWS Marketplace дает клиентам больше гибкости и свободы выбора решения для эффективного управления бизнес-критичными данными как в облаке, так и внутри корпоративной ИТ, для защиты данных от программ-вымогателей и других киберугроз, для быстрого восстановления, а также оптимизации операций, улучшения эффективности и сокращения расходов.

Сервисы управления данными Commvault становятся доступны на AWS Marketplace

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