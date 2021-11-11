Google проиграла суд по штрафу ЕС в 2,8 млрд долл.

11 ноября 2021 г., 9:15

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Европейский суд общей юрисдикции постановил в среду, что Евросоюз был прав, назначив Google штраф за нарушение антикоррупционного законодательства.

Решение было принято после того, как Европейская комиссия постановила в 2017 году, что Google предпочитала использовать собственные сервисы сравнения покупок, а это явное нарушение антимонопольных правил - за что собственно и был наложен штраф на компанию в размере 2,42 млрд евро (2,8 млрд долл.)



Alphabet, материнская компания Google, обжаловала иски в суде второй высшей инстанции ЕС.



«Суд общей юрисдикции считает, что, отдав предпочтение собственной службе сравнения покупок на своих страницах с общими результатами за счет более благоприятного отображения и позиционирования, при этом низводя результаты конкурирующих служб сравнения на этих же страницах с помощью алгоритмов ранжирования, Google по существу отошла от основных принципов конкуренции» - говорится в сообщении суда.



Кроме того, суд также подтвердил штраф в размере 2,42 миллиарда евро - «суд общей юрисдикции завершает свой анализ, установив, что сумма денежного штрафа, наложенного на Google, должна быть подтверждена».



Приговор, вынесенный в среду, может быть обжалован и передан в суд высшей инстанции ЕС.



Представитель Европейской комиссии отметил в своем заявлении: «Сегодняшнее судебное решение ясно дает понять, что поведение Google было незаконным, и обеспечивает необходимую юридическую ясность для рынка».

Многие наблюдатели считают, что данное решение суда представляет собой знаменательный момент для политики ЕС, и он может заметно повлиять на бизнес-модели крупных технологических игроков. Как отмечается в сообщении Bloomberg, вынесенное решение по апелляции вынудит такие компании, как Amazon, Apple и Meta поменять тактику, учитывая в их деятельности данный прецедент и, что им может грозить в случае расследований, направленных против них.

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