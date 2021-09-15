Секрет долгой эксплуатационной жизни литий-серных батарей — в добавке сахара

15 сентября 2021 г., 15:15

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Просто добавив сахар, исследователи из Энергетического института при Университете Монаша (Австралия) при поддержке государственного научного-производственного агентства CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) получили более долговечного, лёгкого и экологичного конкурента литий-ионным батареям для авиации, электромобилей и сельскохозяйственных дронов.

Теоретически литий-серные батареи могут хранить в два-пять раз больше энергии, чем литий-ионные того же веса. Проблема заключается в том, что литий-чёрные батареи быстро выходят из строя из-за износа электродов. Для этого имеются две причины: положительный серный электрод страдает от значительного расширения и сжатия, становясь недоступным для лития, а отрицательный литиевый электрод загрязняется соединениями серы.

В прошлом году команда Монаша показала, что объёмные изменения можно компенсировать сетчатой структурой электрода, сделав его более доступным для лития. Теперь, добавкой на основе глюкозы они стабилизировали серу, не давая ей перемещаться и блокировать поверхность литиевого электрода.

Авторами недавней публикации в Nature Communications было показано, что опытные прототипы «подслащённых» литий-серных элементов, сохраняют стабильность на протяжении не менее 1000 циклов, при этом их остаточная ёмкость гораздо выше, чем у эквивалентных литий-ионных аккумуляторов. «Таким образом, каждого заряда хватает на дольше, что продлевает срок службы батареи», — говорит один из них, Инъи Хуан (Yingyi Huang), добавляя, что для производства таких устройств не нужны экзотические, токсичные и дорогие материалы.

«Мы хотели бы использовать эту технологию для выхода на растущий рынок электромобилей и электронных устройств, — говорит Марк Густовски (Mark Gustowski), управляющий директор Enserv Australia, крупнейшего в мире производителя лития. — Мы планируем изготовить первые литий-серные батареи в Австралии с использованием австралийского лития в течение примерно пяти лет».

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