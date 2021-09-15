Укрпошта покриє цифровими послугами 100% населених пунктів до кінця наступного року

15 сентября 2021 г., 14:25

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У рамках стратегії 100% автоматизації Укрпошти в найближчий рік компанія автоматизує всі відділення в селах, де проживає більш як 1200 жителів. Для цього поштовий оператор встановить близько 1300 комп’ютерів та запустить майже 1800 пересувних відділень ще у 17 областях, покривши всю Україну. Таким чином, до кінця 2022 року 10+ млн людей вперше отримають доступ до цифрових послуг.



“Сьогодні ми вийшли на фінішну пряму, ще рік – і кордони між минулим та майбутнім будуть назавжди стерті, ми відмовимося від папірців, а наші клієнти та працівники в усіх куточках України нарешті відчують переваги сучасних технологій та можливостей, які вони надають. Укрпошта стане єдиною компанією, яка вперше в історії України забезпечить доступність цифрових та банківських послуг у кожному населеному пункті країни. І цей проєкт давно не про купити машини і комп’ютери. Він про сучасний клієнтський сервіс і обслуговування «в один клік», про звітність день у день, про якісно нові умови роботи для працівників, про нову сторінку в історії Укрпошти та України. Велика подяка кожному, хто разом з нами робить це реальністю”, − зазначив Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.



У 2021 році понад 800 пересувних відділень запрацюють у Волинській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Миколаївській, Кіровоградській, Сумській, Рівненській областях. Частково у Хмельницькій, Дніпропетровській, Харківській, Тернопільській, Запорізькій та Житомирській. У 2022 році Укрпошта запустить ще близько тисячі пересувних відділень. До того ж всі листоноші мобільних відділень отримають нові термінали 3 в 1 для покращення клієнтського сервісу та оптимізації процесів звітності.



Фінансування проєкту здійснюється власними силами поштового оператора, а також кредитними коштами від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку. Відповідна угода була підписана в листопаді минулого року та передбачає інвестиції у розмірі 33 млн євро на закупівлю та оснащення автомобілів пересувних поштових відділень. Доавтоматизація стаціонарних сільських відділень та закупівля мобільних терміналів для пересувних відділень, а також інтеграція нових IT-систем коштуватиме компанії ще близько 20 млн євро. Усі ці витрати Укрпошта покриє з власних прибутків.

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