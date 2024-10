Schneider Electric першою отримала сертифікат вищого рівня кібербезпеки для рішень EcoStruxure IT DCIM 

30 октября 2024 г., 15:25

Компанія Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, вперше оголосила про те, що її платформа EcoStruxure IT Network Management Card 3 (NMC3) отримала новий, вищий рівень сертифікації кібербезпеки, що робить її першою мережевою картою для управління інфраструктурою центрів обробки даних (DCIM), яка відповідає стандарту IEC 62443-4-2 «Рівень безпеки 2» (SL2) від Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК).



TÜV Rheinland, один з найбільших і провідних світових постачальників послуг з досліджень, провів незалежну сертифікацію платформи NMC3, гарантуючи, що рішення постачальників, які призначені для центрів обробки даних і розподілених ІТ-середовищ, відповідають набору чітко визначених вимог безпеки і проходять ретельне тестування і оцінку.



Цей новий, вищий рівень сертифікації кібербезпеки підкреслює прагнення Schneider Electric бути лідером у галузі безпеки та захисту від кіберзагроз. Сертифікація SL2 вимагає більш суворих стандартів і підвищеної стійкості системи безпеки, ніж SL1, отримана минулого року.



Окрім нового стандарту, TÜV Rheinland сертифікувала компанію Schneider Electric та процеси кібербезпеки, що використовуються для розробки наших рішень, включаючи NMC3, як такі, що відповідають вимогам ISASecure® Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA).

NMC3 вбудована в більшість систем EcoStruxure IT DCIM від Schneider Electric і забезпечує надійну, віддалено доступну програму управління через мережу для критично важливої інфраструктури електроживлення та охолодження.



«Згідно з Allianz Risk Barometer за 2024 рік, кіберінциденти посідають перше місце серед проблем бізнесу. Враховуючи, що середня вартість одного інциденту становить понад 4 мільйони доларів США, ми розуміємо, чому кібербезпека очолює список пріоритетів для ІТ-директорів, - зазначив Кевін Браун, старший віце-президент EcoStruxure IT, центрів обробки даних, Schneider Electric. - Завдяки сертифікаціям кібербезпеки МЕК 62443-4-2 SL2 та ISASecure® SDLA компанія Schneider Electric є лідером в галузі кібербезпеки, оскільки ця подвійна сертифікація знижує ризики для критично важливих об'єктів інфраструктури».



Перед компаніями стоїть завдання бути в курсі оновлень мікропрограмного забезпечення. Багато корпоративних клієнтів керують своєю критично важливою інфраструктурою електроживлення та охолодження за допомогою власних інструментів управління, сторонніх інструментів управління мережею або систем управління будівлею. Ці системи не знають, коли мікропрограма на підключених кінцевих точках - особливо в розподілених і периферійних середовищах - потребує оновлення.

Система EcoStruxure IT Secure NMC пропонує покращене керування вбудованим програмним забезпеченням завдяки новому спеціальному інструменту. Інструмент Secure NMC System Tool полегшує складний процес пошуку та встановлення найновішого вбудованого програмного забезпечення на всіх пристроях, прискорюючи його на 90%. Відтепер більше не потрібно шукати мікропрограму на спеціальній основі, перевіряти, чи є вона актуальною для вашого пристрою, і читати примітки до випуску, щоб зрозуміти, що включено в нову версію, перш ніж завантажити її і оновити свій пристрій. Замість цього Secure NMC System Tool сповіщає користувачів про те, що доступна нова мікропрограма, і пропонує їм встановити нову версію.



Переваги системи Secure NMC включають в себе:

1. Позбудьтеся страху застаріти: Спрощує керування прошивкою, прискорюючи на 90% та зменшуючи ризики.

2. Забезпечення постійної відповідності вимогам: Мають систематичний, стандартизований підхід до оновлення засобів кібербезпеки для своєї критично важливої інфраструктури електроживлення та охолодження.

3. Зменшіть вразливість до потенційних атак: Сертифікати кібербезпеки МЕК 62443-4-2 SL2 та ISASecure® SDLA в поєднанні з системним інструментом Secure NMC System Tool гарантують, що підключені пристрої захищені найновішими версіями програм безпеки.



«EcoStruxure IT надає клієнтам універсальне рішення - можливість керувати своєю ІТ-інфраструктурою так, як вони бажають, і робити це одночасно забезпечуючи відповідність вимогам кібербезпеки, адже забезпечення захисту не повинно передбачати появу складнощів, - підкреслив Браун. - Ми є першими в галузі, хто пропонує таке рішення, оскільки ми продовжуємо працювати над створенням надійної, безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури».

