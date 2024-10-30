Уряд підтримав запуск Sandbox для стартапів з AI та блокчейну

30 октября 2024 г., 15:35

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Уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox – інструмента, який дає змогу компаніям пілотувати та розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави. Так, українські стартапи зможуть отримати повний аудит, а також індивідуальні консультації та рекомендації, щоб створювати та розвивати продукти в умовах невизначеного законодавства.

Sandbox буде створено для компаній, які запускають високотехнологічні продукти, що можуть бути використані у сферах цифрової економіки, публічних послуг, охорони здоров’я, біотехнологій, агросектору, освіти та науки, оборони тощо. При цьому такі продукти мають використовувати технологію штучного інтелекту чи блокчейн.

Як це працюватиме. Через вебпортал Фонду розвитку інновацій компанія подає заявку на участь, надаючи дані про себе. Потім заявку опрацьовує адміністратор і якщо компанія відповідає встановленим вимогам, заявник матиме можливість додати опис про сам продукт. Далі експерти готують план дослідження продукту та погоджують його з компанією. Після цього розпочинається процес роботи різних фахівців із цим продуктом.

Наразі програма діятиме протягом двох років, до кінця 2026-го. Проте в майбутньому Sandbox може стати постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.

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