Стартує оновлений «Курс молодого CEO» від Сергія Петренка 

20 января 2025 г., 14:21

Сергій Петренко, який має 25 років досвіду керування технологічним бізнесом, запускає черговий «Курс молодого CEO» для засновників та менеджерів стартапів та компанії. Це практичний 10-тижневий курс про те, як побудувати системний бізнес та ефективну команду.

Курс складається з п’яти основних блоків, які присвячені: ролі CEO та принципам управління; запуску та структуруванню компанії; пошуку та найму співробітників; операційному управлінню та масштабуванню.

Пропонується два варіанти – Lite та Standart. Перший – доступний одразу і містить усі відеолекції, конспекти та матеріали курсу. Другий – окрім згаданого, передбачає дві лекції на тиждень, а також завдання, загальний чат для спілкування, зворотний зв'язок щодо додаткових завдань та інший інтерактив. Черговий курс Standart стартує 21 січня.

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