 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Стартує оновлений «Курс молодого CEO» від Сергія Петренка 

20 января 2025 г., 14:21

Стартує оновлений «Курс молодого CEO» від Сергія Петренка

Сергій Петренко, який має 25 років досвіду керування технологічним бізнесом, запускає черговий «Курс молодого CEO» для засновників та менеджерів стартапів та компанії. Це практичний 10-тижневий курс про те, як побудувати системний бізнес та ефективну команду.

Курс складається з п’яти основних блоків, які присвячені: ролі CEO та принципам управління; запуску та структуруванню компанії; пошуку та найму співробітників; операційному управлінню та масштабуванню.

Пропонується два варіанти – Lite та Standart. Перший – доступний одразу і містить усі відеолекції, конспекти та матеріали курсу. Другий – окрім згаданого, передбачає дві лекції на тиждень, а також завдання, загальний чат для спілкування, зворотний зв'язок щодо додаткових завдань та інший інтерактив. Черговий курс Standart стартує 21 січня.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  