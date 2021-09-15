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Рост поставок игровых компьютеров в страны EMEA достиг 11%

15 сентября 2021 г., 13:45
Рост поставок игровых компьютеров в страны EMEA достиг 11%

Очередной успешный квартал записан в историю развития рынка игровых компьютеров региона EMEA — по оценкам IDC с апреля по июнь 2021 г. отгружено 2,5 млн устройств, что на 10,8% больше в годовом сопоставлении.

Как ожидается, благодаря вынужденному домашнему времяпрепровождению до конца нынешнего года позитивная динамика сохранится, однако ее темп замедлится — в третьем и четвертом кварталах рост ожидается на уровне 6,1 и 4,8% соответственно. Уже в 2025 г. локальный рынок способен выйти на объем 11,4 млн освоенных игровых ПК, что будет говорить о среднегодовом росте в пределах 2,5%.

На фоне сохраняющегося дефицита отдельных комплектующих производители нарастили выпуск настольных игровых систем, в результате чего desktop-направление выросло на 14,7% «YoY», а ноутбуки вышли в плюс лишь на 4,9%.

В странах Центральной и Восточной Европы спрос на игровых компьютеры увеличился на 10,9%.

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